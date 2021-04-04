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"أمانة الرياض" تطلق برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد بالعاصمة

تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030

أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة ضمن جهودها الهادفة إلى إعادة إحياء الدور المجتمعي والحضري للساحات في المدينة من خلال أنسنتها وتهيئتها؛ لتستعيد جاذبيتها لدى السكان، وتساهم في توثيق التواصل بينهم وبين مدينتهم، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج مسجدَيْن، الأول مسجد علي العذل بحي الفلاح بمساحة تبلغ 8.700 متر مربع، والثاني مسجد السماري بحي حطين بمساحة 6.500 متر مربع. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التشجير والتأهيل فيهما في 29 إبريل الجاري، وتنطلق بعدها المراحل الأخرى من البرنامج، التي ستشهد توسعًا تدريجيًّا في تأهيل وتشجير ساحات المساجد.

وسيسهم البرنامج في تعزيز تفاعل السكان مع المدينة، وتفعيل دور ساحات المساجد في الترابط الاجتماعي، وزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة بمدينة الرياض.

ويأتي برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة امتدادًا للمبادرات والبرامج التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض بهدف أنسنة المدينة، وتأهيل الفراغات العامة؛ لتشكل نقطة جذب والتقاء للسكان، تحقيقًا لمستهدف مجتمع حيوي، يُعد من أبرز المستهدفات في ضوء رؤية السعودية 2030.

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"أمانة الرياض" تطلق برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد بالعاصمة
سبق

أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة ضمن جهودها الهادفة إلى إعادة إحياء الدور المجتمعي والحضري للساحات في المدينة من خلال أنسنتها وتهيئتها؛ لتستعيد جاذبيتها لدى السكان، وتساهم في توثيق التواصل بينهم وبين مدينتهم، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج مسجدَيْن، الأول مسجد علي العذل بحي الفلاح بمساحة تبلغ 8.700 متر مربع، والثاني مسجد السماري بحي حطين بمساحة 6.500 متر مربع. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التشجير والتأهيل فيهما في 29 إبريل الجاري، وتنطلق بعدها المراحل الأخرى من البرنامج، التي ستشهد توسعًا تدريجيًّا في تأهيل وتشجير ساحات المساجد.

وسيسهم البرنامج في تعزيز تفاعل السكان مع المدينة، وتفعيل دور ساحات المساجد في الترابط الاجتماعي، وزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة بمدينة الرياض.

ويأتي برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة امتدادًا للمبادرات والبرامج التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض بهدف أنسنة المدينة، وتأهيل الفراغات العامة؛ لتشكل نقطة جذب والتقاء للسكان، تحقيقًا لمستهدف مجتمع حيوي، يُعد من أبرز المستهدفات في ضوء رؤية السعودية 2030.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
08:17 PM

"أمانة الرياض" تطلق برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد بالعاصمة

تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة ضمن جهودها الهادفة إلى إعادة إحياء الدور المجتمعي والحضري للساحات في المدينة من خلال أنسنتها وتهيئتها؛ لتستعيد جاذبيتها لدى السكان، وتساهم في توثيق التواصل بينهم وبين مدينتهم، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج مسجدَيْن، الأول مسجد علي العذل بحي الفلاح بمساحة تبلغ 8.700 متر مربع، والثاني مسجد السماري بحي حطين بمساحة 6.500 متر مربع. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التشجير والتأهيل فيهما في 29 إبريل الجاري، وتنطلق بعدها المراحل الأخرى من البرنامج، التي ستشهد توسعًا تدريجيًّا في تأهيل وتشجير ساحات المساجد.

وسيسهم البرنامج في تعزيز تفاعل السكان مع المدينة، وتفعيل دور ساحات المساجد في الترابط الاجتماعي، وزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة بمدينة الرياض.

ويأتي برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة امتدادًا للمبادرات والبرامج التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض بهدف أنسنة المدينة، وتأهيل الفراغات العامة؛ لتشكل نقطة جذب والتقاء للسكان، تحقيقًا لمستهدف مجتمع حيوي، يُعد من أبرز المستهدفات في ضوء رؤية السعودية 2030.

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