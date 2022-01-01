"أخضر البلياردو للسيدات" يبدأ تحضيراته لبطولة مصر الدولية

استعدادًا للمشاركة الأولى له خارجيًّا

بدأ المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، أولى الخطوات الفعلية نحو المشاركات الخارجية؛ وذلك من خلال إقامة معسكرات داخلية قصيرة في مدينتي الرياض والدمام، يتم خلالها إقامة دورات تدريبية للمشاركات، وأجرى حصص تدريبات فنية.

وفي ختام المعسكر يتم اختيار أبرز العناصر لكي يتم تجهيزها للمشاركة في بطولة دولية ودية، ستكون أول بطولة خارجية يشارك فيها منتخب البلياردو في تاريخه؛ حيث تنطلق نهاية شهر يناير الجاري بجمهورية مصر الشقيقة.

وتحظى هذه التحضيرات والمعسكرات بمتابعة مباشرة من سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ناصر الشمري، وتحت إشراف مدرب المنتخب الأول للبلياردو منصور الخنفري.

وكانت الدورة التدريبية بالمنطقة الشرقية قد انطلقت أمس على طاولات صالة الثمانية الذهبية للبلياردو بمشاركة أكثر من (25) لاعبة تم اختبارهن وفرزهن وتم اختيار (6) لاعبات.