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"هيئة النقل": السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للحافلات داخل المدن

القرار اشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة

أكدت الهيئة العامة للنقل أنه -بالتنسيق مع الجهات المعنية- سيتم السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن، ويشمل ذلك النقلَ التعليمي والنقلَ المتخصص بمختلف وسائله؛ كالنقل بالحافلات للحج والعمرة، أو الزيارات، أو السياحة، أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، والنقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومَن في حكمهم، وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ودون سائق، وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

وبيّنت الهيئة أن قرار السماح اشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة.

وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين، وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

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"هيئة النقل": السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للحافلات داخل المدن
سبق

أكدت الهيئة العامة للنقل أنه -بالتنسيق مع الجهات المعنية- سيتم السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن، ويشمل ذلك النقلَ التعليمي والنقلَ المتخصص بمختلف وسائله؛ كالنقل بالحافلات للحج والعمرة، أو الزيارات، أو السياحة، أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، والنقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومَن في حكمهم، وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ودون سائق، وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

وبيّنت الهيئة أن قرار السماح اشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة.

وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين، وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
07:13 PM

"هيئة النقل": السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للحافلات داخل المدن

القرار اشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للنقل أنه -بالتنسيق مع الجهات المعنية- سيتم السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن، ويشمل ذلك النقلَ التعليمي والنقلَ المتخصص بمختلف وسائله؛ كالنقل بالحافلات للحج والعمرة، أو الزيارات، أو السياحة، أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، والنقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومَن في حكمهم، وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ودون سائق، وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

وبيّنت الهيئة أن قرار السماح اشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة.

وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين، وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

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