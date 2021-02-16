دعت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثيين إلى وقف القتال في جبهة مأرب، وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات.
"الخارجية الأمريكية" تدعو ميليشيا الحوثيين لوقف شامل للقتال والعودة إلى المفاوضات
دعتها إلى تعليق كافة العمليات العسكرية
دعت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثيين إلى وقف القتال في جبهة مأرب، وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات.وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثيين
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"الخارجية الأمريكية" تدعو ميليشيا الحوثيين لوقف شامل للقتال والعودة إلى المفاوضاتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-16
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
06:51 PM
"الخارجية الأمريكية" تدعو ميليشيا الحوثيين لوقف شامل للقتال والعودة إلى المفاوضات
دعتها إلى تعليق كافة العمليات العسكرية
دعت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثيين إلى وقف القتال في جبهة مأرب، وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات.
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