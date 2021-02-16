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"الخارجية الأمريكية" تدعو ميليشيا الحوثيين لوقف شامل للقتال والعودة إلى المفاوضات

دعتها إلى تعليق كافة العمليات العسكرية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثيين إلى وقف القتال في جبهة مأرب، وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات.

وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثيين

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"الخارجية الأمريكية" تدعو ميليشيا الحوثيين لوقف شامل للقتال والعودة إلى المفاوضات
سبق

دعت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثيين إلى وقف القتال في جبهة مأرب، وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
06:51 PM

"الخارجية الأمريكية" تدعو ميليشيا الحوثيين لوقف شامل للقتال والعودة إلى المفاوضات

دعتها إلى تعليق كافة العمليات العسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثيين إلى وقف القتال في جبهة مأرب، وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات.

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