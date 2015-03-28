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علماء يكتشفون سلالة خطيرة من "كورونا" في أنجولا

تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر

اكتشف علماء في أنجولا طفرات غير معروفة لفيروس كورونا المستجد لدى سياح قادمين من تنزانيا، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأحد).

وأعرب العلماء عن قلقهم إزاء رفض السلطات التنزانية الاعتراف بوجود جائحة ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية.

من ناحية أخرى، بيّن رئيس مختبر أبحاث "كريسب" الخاص البروفيسور توليو دي أوليفيرا، أن هناك ثلاث حالات، جميعهم موجودون الآن في أنجولا.

وخلصت الدراسات الأولية، أن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن، وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر، ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.

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علماء يكتشفون سلالة خطيرة من "كورونا" في أنجولا
سبق

اكتشف علماء في أنجولا طفرات غير معروفة لفيروس كورونا المستجد لدى سياح قادمين من تنزانيا، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأحد).

وأعرب العلماء عن قلقهم إزاء رفض السلطات التنزانية الاعتراف بوجود جائحة ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية.

من ناحية أخرى، بيّن رئيس مختبر أبحاث "كريسب" الخاص البروفيسور توليو دي أوليفيرا، أن هناك ثلاث حالات، جميعهم موجودون الآن في أنجولا.

وخلصت الدراسات الأولية، أن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن، وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر، ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
09:21 PM

علماء يكتشفون سلالة خطيرة من "كورونا" في أنجولا

تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,091

اكتشف علماء في أنجولا طفرات غير معروفة لفيروس كورونا المستجد لدى سياح قادمين من تنزانيا، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأحد).

وأعرب العلماء عن قلقهم إزاء رفض السلطات التنزانية الاعتراف بوجود جائحة ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية.

من ناحية أخرى، بيّن رئيس مختبر أبحاث "كريسب" الخاص البروفيسور توليو دي أوليفيرا، أن هناك ثلاث حالات، جميعهم موجودون الآن في أنجولا.

وخلصت الدراسات الأولية، أن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن، وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر، ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.

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