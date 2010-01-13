"أبل" تُصحح ثغرة أمنية خطيرة في تحديث "آي إو إس 15" الجديد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية صححت ثغرة أمنية خطيرة، مرتبطة بالاتصال بالأجهزة المنزلية الذكية، خلال تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 15" الجديد.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن أبل صححت خطأ مرتبطًا بخدمات "هوم كت"، الذي يوقف ارتباط هواتف "آيفون" بالأجهزة المنزلية الذكية.

وتم رصد تلك الثغرة في وقت سابق، وهي تؤدي لاختراق هواتف "آيفون"، وحواسيب "آيباد" عن طريق خدمة "هوم كت"، التي توصل الأجهزة المنزلية الذكية بتلك الهواتف والحواسيب، وتوقفها عن العمل بصورة كاملة.

وحسّنت "أبل" في تحديثها من طريقة النسخ الاحتياطي لبيانات وتسجيل الدخول للأجهزة المنزلية الذكية؛ لمنع هذه الثغرة من تعطيل هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" عن العمل.

ويقدم تحديث "آي أو إس" أيضًا تصحيحًا لخطأ آخر يؤثر على أداء تطبيقات "كار بلاي" التي تعمل على السيارات المزودة بأنظمة أبل الذكية، ويُمكّن من فتحها بسهولة، بعد تحديث البرنامج والتطبيقات بنظام التشغيل الجديد.

وسيكون التحديث متاحًا لكل الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 15"، وستصل إخطارات للمستخدمين بتحميله لإصلاح تلك الأخطاء التقنية والحصول على الميزات الجديدة.