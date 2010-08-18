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"الصحة": تسجيل 546 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 794 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 450244 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 794 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 525559 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8439 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6246 والحالات الحرجة 1273 حالة.

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"الصحة": تسجيل 546 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 794 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 450244 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 794 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 525559 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8439 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6246 والحالات الحرجة 1273 حالة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 546 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 794 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
7,762

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 450244 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 794 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 525559 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8439 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6246 والحالات الحرجة 1273 حالة.

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