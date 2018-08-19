قبيل مطاردة أممية وشيكة حول "سحب الجنسية".. قطر تعترف بانتهاك حقوق العمال

تقارير دولية لا تكفّ عن سرد الظروف السيئة التي قادت عمال المونديال للإضراب

اعترفت الحكومة القطرية، الاثنين، بالانتهاكات التي طالت الآلاف من العمال العاملين في منشآت كأس العالم 2022، بعد احتجاجات واسعة شهدتها الدوحة من قِبَل العمال خلال الأشهر الماضية.

وجاء اعتراف الحكومة القطرية في بيان نشره مكتب الاتصال الحكومي بشأن نتائج التحقيق في إضراب العمال بمنطقة الشحانية القريبة من الدوحة.

واعترفت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين، وكشفت نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم "وجودُ تدفق سلبي" لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ"التأخر في الدفع من قِبَل عناصر أخرى في سلسلة التوريد"؛ وفقًا للبيان.

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت في تقرير لها إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ"ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور".

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد أضافت المنظمة أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية؛ لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي هناك، والذي يغذي الانتهاكات، ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين.

وبرغم الاعتراف القطري؛ إلا أن الشكوى الأصلية لآلاف العمال لا تزال قائمة، ولم يتم معالجتها؛ فالظروف المعيشية والانتهاكات الحقوقية والإنسانية تظل تطارد الحكومة القطرية، التي ستواجه -في سبتمبر المقبل- تقريرًا من مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة، يتضمن الانتهاكات بحق العمال، وكذلك الإجراءات التعسفية ضد مواطني قطر الذين سحبت جنسيتهم.