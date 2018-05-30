وتضمنت العوامل الستة: التقدم في العمر، والتهاب الأمعاء لفترات طويلة، وتاريخ عائلي لسرطان القولون والمستقيم، والأغذية قليلة الألياف كثيرة الدهون واللحم الأحمر أو اللحم المصنع، وقلة الأنشطة الرياضية، ومرض السكري والسمنة.

نشر مستشفى حراء العام بمكة المكرمة؛ 6 عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

6 ‏عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.. تعرّف عليها عبدالرزاق البجالي سبق 2021-05-30 نشر مستشفى حراء العام بمكة المكرمة؛ 6 عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. وتضمنت العوامل الستة: التقدم في العمر، والتهاب الأمعاء لفترات طويلة، وتاريخ عائلي لسرطان القولون والمستقيم، والأغذية قليلة الألياف كثيرة الدهون واللحم الأحمر أو اللحم المصنع، وقلة الأنشطة الرياضية، ومرض السكري والسمنة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 10:35 PM

6 ‏عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.. تعرّف عليها من ضمنها التقدم في العمر والتهاب الأمعاء لفترات طويلة والأغذية قليلة الألياف





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نشر مستشفى حراء العام بمكة المكرمة؛ 6 عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وتضمنت العوامل الستة: التقدم في العمر، والتهاب الأمعاء لفترات طويلة، وتاريخ عائلي لسرطان القولون والمستقيم، والأغذية قليلة الألياف كثيرة الدهون واللحم الأحمر أو اللحم المصنع، وقلة الأنشطة الرياضية، ومرض السكري والسمنة.