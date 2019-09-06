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بدء العمل بـ"اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية" بعد تعديلها.. تعرف على التفاصيل

يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وافق على تعديل اللائحة السابقة؛ نظراً لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة.

وتضمن القرار التأكيد على البدء بالعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي نشرت تفاصيلها اليوم الجمعة.

واشتملت اللائحة على تعديلات وإضافات؛ منها: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة.

وألزمت التعديلات الجديدة الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية، أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية؛ بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة.

وضمن الإضافات: ألزمت اللائحة الممارس الصحي باحترام حقوق المرضى وذويهم؛ وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك، فيما كانت اللائحة السابقة تلزمهم باحترام حقوق المرضى وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية فقط، ولم تكن تشكل ذويهم.

وفيما يلي نص اللائحة:
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1567709746336041200/1567709746000

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بدء العمل بـ"اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية" بعد تعديلها.. تعرف على التفاصيل
سبق

يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وافق على تعديل اللائحة السابقة؛ نظراً لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة.

وتضمن القرار التأكيد على البدء بالعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي نشرت تفاصيلها اليوم الجمعة.

واشتملت اللائحة على تعديلات وإضافات؛ منها: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة.

وألزمت التعديلات الجديدة الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية، أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية؛ بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة.

وضمن الإضافات: ألزمت اللائحة الممارس الصحي باحترام حقوق المرضى وذويهم؛ وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك، فيما كانت اللائحة السابقة تلزمهم باحترام حقوق المرضى وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية فقط، ولم تكن تشكل ذويهم.

وفيما يلي نص اللائحة:
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1567709746336041200/1567709746000

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
04:36 PM

بدء العمل بـ"اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية" بعد تعديلها.. تعرف على التفاصيل

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وافق على تعديل اللائحة السابقة؛ نظراً لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة.

وتضمن القرار التأكيد على البدء بالعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي نشرت تفاصيلها اليوم الجمعة.

واشتملت اللائحة على تعديلات وإضافات؛ منها: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة.

وألزمت التعديلات الجديدة الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية، أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية؛ بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة.

وضمن الإضافات: ألزمت اللائحة الممارس الصحي باحترام حقوق المرضى وذويهم؛ وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك، فيما كانت اللائحة السابقة تلزمهم باحترام حقوق المرضى وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية فقط، ولم تكن تشكل ذويهم.

وفيما يلي نص اللائحة:
https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1567709746336041200/1567709746000

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