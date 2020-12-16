التراث السعودي ينتقل العالمية يتعاون "مانجا ونيوم" عبر 19 محطة دولية

تعاون فني وعبر الانيميشن الياباني

أعلنت شركة "مانجا للإنتاج"، التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية، عن عقدها اتفاقية تعاون مع شركة نيوم، حيث ستدور في منطقتها أحداث الموسم الثاني من مسلسل "أساطير في قادم الزمان" السعودي بأسلوب الرسومات اليابانية (الأنيمي)، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول بين صفوف المشاهدين عربيًا وعالميًا حيث تجاوز عدد المشاهدات السبعين مليونًا حول العالم.

وتعليقًا على الشراكة مع نيوم، قال الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا للإنتاج": "يسعدنا التعاون مع نيوم والتي ستكون حاضرة في الموسم الثاني من مسلسل "أساطير في قادم الزمان" والتي تمثل خطوة نوعية بين قطاع صناعة المحتوى الإبداعي السعودية والعربي مع مشروع طموح يجسد رؤية المملكة 2030م وحاضنة الابتكارات التقنية في مدينة المستقبل نيوم، حيث إن هدف مانجا للإنتاج هو إلهام أبطال المستقبل وزرع الطموح فيهم ليكونوا جزءًا من تطوير وتشييد نيوم وبناء مستقبل مشرق للبشرية جمعاء".

من جهة أخرى، أوضح المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: "يسرّنا أن تستضيف نيوم عائلة "أساطير في قادم الزمان" في موسمه الثاني، خصوصًا أن الإعلام والثقافة والترفيه من القطاعات الرئيسة في نيوم، فضلاً عن سعينا دائمًا لفتح المجال بشكل أوسع أمام المواهب المحلية والعالمية المهتمة بالمجال الفني، والتي أدعوها للمشاركة في المسابقة التي ستجري قريبًا".

وتأتي هذه الشراكة عقب إطلاق الموسم الأول من مسلسل "أساطير في قادم الزمان" في يناير الماضي والذي أنتج بالشراكة بين شركة مانجا للإنتاج السعودية وتوئي أنميشن اليابانية العريقة، يُقدّم المسلسل أروع الحكايات التراثية السعودية والخاصة بالجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم. ويُعد المسلسل نافذة على التاريخ حيث يربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويُعرّفهم بتقنيات المستقبل ويحتفي باللغة العربية وجمالها بمحتوى إبداعي مُلهم.

ويجري عرض المسلسل في الكثير من المحطات والمنصات على مستوى المنطقة وفي أكثر من 19 منصة ومحطة في اليابان والصين وتايوان وأمريكا وغيرها حيث تلقى المسلسلات بأسلوب الرسومات اليابانية رواجًا كبيرًا، مما يُسهم في نشر الثقافة السعودية حول العالم واطلاع مختلف الشعوب عليها.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "مانجا للإنتاج" عن الاستعدادات لإطلاق مسابقة تدعو من خلالها الفنانين المهتمين والمبدعين حول العالم إلى تقديم تصاميم تخيّليّة لمشروع نيوم بحيث سيتم اعتمادها واستخدامها في حلقات المسلسل على أن تنطلق المسابقة خلال شهر يناير القادم. وتتيح هذه المسابقة للمواهب المحلية والدولية إطلاق العنان لإمكاناتها الإبداعية وعرض أعمالها في المسلسل مما يُسهم في تمكينها وتسليط الضوء عليها أمام فئات مختلفة من الجمهور العربي والعالمي.

وعلق مدير تطوير الأعمال في شركة "مانجا للإنتاج" ، المهندس عبدالعزيز النغموش: "سخرت مانجا للإنتاج منذ تأسيسها جهودها على استثمار المواهب وتنميتها بشكل يُسهم في تعزيز الصناعة الإبداعية. شراكة نيوم ومانجا للإنتاج هي إحدى ثمار هذه الجهود المبذولة لرفع مستوى التحدي بين المواهب المحلية والعالمية وإثراء هذا القطاع. نيوم بلا شك هي أحد أفضل البيئات التي ستستضيف الموسم الثاني من مسلسل "أساطير في قادم الزمان" فهي الموطن والمستقبل لأصحاب الأحلام الكبيرة وللطامحين".