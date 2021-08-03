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بالصور.. نظافة وتعقيم وجاهزية للمدارس استعدادات قوية لتعليم الطائف

بمتابعة وتفقد من "اللهيبي" للوقوف على مدى الجاهزية لعودة منسوبيها ومنسوباتها

تابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ميدانيًّا، أعمال النظافة والتعقيم التي تتم بالمدارس للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لعودة منسوبيها ومنسوباتها من المعلمين والمعلمات، ثم طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مع بدء الدراسة.

وشملت الجولة التفقدية التي قام بها "اللهيبي" برفقة مدير إدارة التشغيل والصيانة بالإدارة؛ مدارس: الابتدائية السابعة والسبعون للبنات، والروضة الثالثة عشر، والثانوية العشرون للبنات، وثانوية الحديبية للبنين، والمتوسطة الخامسة عشر للبنات، والتحفيظ الثانية الابتدائية والمتوسطة للبنات، والثانوية السادسة عشر؛ حيث اطلع على مستوى أعمال النظافة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وكانت قد بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة التشغيل والصيانة أعمال النظافة والصيانة لديها لتهيئة المدارس والمقار التعليمية لضمان عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، فيما تعمل فرق النظافة والصيانة وفق خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال النظافة والصيانة في أوقاتها المحددة.

هذا وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، على أهمية الاستعداد المبكر والأمثل لعام دراسي جديد وناجح، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الجديد، وضمان عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف اللهيبي أن فرق النظافة ستواصل أعمالها حتى الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع المدارس للبنين والبنات بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا مع نهاية الأسبوع الحالي لتكون جاهزة لاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية، عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس الأحد القادم، وجاهزيتها كذلك لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوية مع بداية العام الدراسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. نظافة وتعقيم وجاهزية للمدارس استعدادات قوية لتعليم الطائف
سبق

تابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ميدانيًّا، أعمال النظافة والتعقيم التي تتم بالمدارس للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لعودة منسوبيها ومنسوباتها من المعلمين والمعلمات، ثم طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مع بدء الدراسة.

وشملت الجولة التفقدية التي قام بها "اللهيبي" برفقة مدير إدارة التشغيل والصيانة بالإدارة؛ مدارس: الابتدائية السابعة والسبعون للبنات، والروضة الثالثة عشر، والثانوية العشرون للبنات، وثانوية الحديبية للبنين، والمتوسطة الخامسة عشر للبنات، والتحفيظ الثانية الابتدائية والمتوسطة للبنات، والثانوية السادسة عشر؛ حيث اطلع على مستوى أعمال النظافة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وكانت قد بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة التشغيل والصيانة أعمال النظافة والصيانة لديها لتهيئة المدارس والمقار التعليمية لضمان عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، فيما تعمل فرق النظافة والصيانة وفق خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال النظافة والصيانة في أوقاتها المحددة.

هذا وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، على أهمية الاستعداد المبكر والأمثل لعام دراسي جديد وناجح، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الجديد، وضمان عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف اللهيبي أن فرق النظافة ستواصل أعمالها حتى الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع المدارس للبنين والبنات بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا مع نهاية الأسبوع الحالي لتكون جاهزة لاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية، عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس الأحد القادم، وجاهزيتها كذلك لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوية مع بداية العام الدراسي.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
07:45 PM

بالصور.. نظافة وتعقيم وجاهزية للمدارس استعدادات قوية لتعليم الطائف

بمتابعة وتفقد من "اللهيبي" للوقوف على مدى الجاهزية لعودة منسوبيها ومنسوباتها

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فهد العتيبي - الطائف
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تابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ميدانيًّا، أعمال النظافة والتعقيم التي تتم بالمدارس للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لعودة منسوبيها ومنسوباتها من المعلمين والمعلمات، ثم طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مع بدء الدراسة.

وشملت الجولة التفقدية التي قام بها "اللهيبي" برفقة مدير إدارة التشغيل والصيانة بالإدارة؛ مدارس: الابتدائية السابعة والسبعون للبنات، والروضة الثالثة عشر، والثانوية العشرون للبنات، وثانوية الحديبية للبنين، والمتوسطة الخامسة عشر للبنات، والتحفيظ الثانية الابتدائية والمتوسطة للبنات، والثانوية السادسة عشر؛ حيث اطلع على مستوى أعمال النظافة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وكانت قد بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة التشغيل والصيانة أعمال النظافة والصيانة لديها لتهيئة المدارس والمقار التعليمية لضمان عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، فيما تعمل فرق النظافة والصيانة وفق خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال النظافة والصيانة في أوقاتها المحددة.

هذا وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، على أهمية الاستعداد المبكر والأمثل لعام دراسي جديد وناجح، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الجديد، وضمان عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف اللهيبي أن فرق النظافة ستواصل أعمالها حتى الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع المدارس للبنين والبنات بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا مع نهاية الأسبوع الحالي لتكون جاهزة لاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية، عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس الأحد القادم، وجاهزيتها كذلك لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوية مع بداية العام الدراسي.

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