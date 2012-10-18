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"منقاح": مشاهير السوشيال ميديا كفقاعات صابون.. ومَنْ لم يحمل المحتوى لا يستمر طويلاً

قال: كسبت محبة الملايين ولا أملك المليون.. والشعراء أكثر حظوظًا من الفنانين والمسرحيين

أكد الفنان السعودي خالد منقاح أن الشعراء أكثر حظوظًا من الفنانين؛ إذ يجدون مجالاً لتقديم ما لديهم من القصائد، سواء في المناسبات أو المحافل أو الزواجات أو الفعاليات.. مشيرًا إلى أن الفنانين عكسهم؛ لا يجدون الفرصة إلا في المسلسلات أو في المسرحيات.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو، بثته صحيفة سبق الإلكترونية، قال فيه منقاح إنه قضى في مجال فن التمثيل أكثر من ثلاثين عامًا، خلالها كسب محبة مليون شخص، وليس بحوزته مليون ريال، إضافة إلى ذلك كسب العديد من العلاقات.

وأضاف منقاح بأنه لم يعمل كثيرًا منتحًا فنيًّا، لكنه يميل أكثر للمسرح، وشارك محليًّا خليجيًّا، وحتى مستوى العالم العربي، وفاز بأفضل ممثل في مهرجان فاس الذي أُقيم بدولة المغرب "أما في السعودية فحظيتُ بأفضل نص وأداء والحمد لله".

أما عن مشاهير السوشيال ميديا فأوضح منقاح أنه "ليس كلهم يُشار إليهم بالبنان، وربما المصادفة هي التي جعلتهم في الأضواء، مثل فقاعات الصابون، لم يبقوا كثيرًا، وفي النهاية نحن الأساس؛ لأننا قمنا بتأسيس أنفسنا على مستوى الشاشة، أو المسرح، أو على مستوى السينما، وحتى الإذاعة". مشيرًا إلى أن مشاهير السوشيال ميديا يتذكرهم الناس إذا أتوا بمحتوى جيد، وإذا أتوا بمحتوى سيئ انتقدهم الناس، وبعدوا عنهم. ومَن يستمر فيه كمصادفة أو بركة.

واستذكر الفنان خالد منقاح عددًا من المواقف التي مرَّ بها خلال مسيرته الفنية، منها مع الفنان ناصر القصبي خلال تصويرهم أحد المشاهد في صحراء الربع الخالي؛ ما قد أدى إلى حادث، وأُصيب بعضهم بكسور. "وهذا موقف ظريف ومحزن في الوقت نفسه لكوني أسوق لأول مرة سيارة في البر، ولم أنتبه إلا وقد حصل ما حصل".

وفي نهاية حديثه أشاد الفنان خالد منقاح بجهود صحيفة سبق الإلكترونية في نقل الأخبار بكل مهنية ومصداقية، وبكوادرها الصحفية المتميزة، متمنيًا لـ"سبق" التوفيق، ومزيدًا من التقدم والتطور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منقاح": مشاهير السوشيال ميديا كفقاعات صابون.. ومَنْ لم يحمل المحتوى لا يستمر طويلاً
سبق

أكد الفنان السعودي خالد منقاح أن الشعراء أكثر حظوظًا من الفنانين؛ إذ يجدون مجالاً لتقديم ما لديهم من القصائد، سواء في المناسبات أو المحافل أو الزواجات أو الفعاليات.. مشيرًا إلى أن الفنانين عكسهم؛ لا يجدون الفرصة إلا في المسلسلات أو في المسرحيات.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو، بثته صحيفة سبق الإلكترونية، قال فيه منقاح إنه قضى في مجال فن التمثيل أكثر من ثلاثين عامًا، خلالها كسب محبة مليون شخص، وليس بحوزته مليون ريال، إضافة إلى ذلك كسب العديد من العلاقات.

وأضاف منقاح بأنه لم يعمل كثيرًا منتحًا فنيًّا، لكنه يميل أكثر للمسرح، وشارك محليًّا خليجيًّا، وحتى مستوى العالم العربي، وفاز بأفضل ممثل في مهرجان فاس الذي أُقيم بدولة المغرب "أما في السعودية فحظيتُ بأفضل نص وأداء والحمد لله".

أما عن مشاهير السوشيال ميديا فأوضح منقاح أنه "ليس كلهم يُشار إليهم بالبنان، وربما المصادفة هي التي جعلتهم في الأضواء، مثل فقاعات الصابون، لم يبقوا كثيرًا، وفي النهاية نحن الأساس؛ لأننا قمنا بتأسيس أنفسنا على مستوى الشاشة، أو المسرح، أو على مستوى السينما، وحتى الإذاعة". مشيرًا إلى أن مشاهير السوشيال ميديا يتذكرهم الناس إذا أتوا بمحتوى جيد، وإذا أتوا بمحتوى سيئ انتقدهم الناس، وبعدوا عنهم. ومَن يستمر فيه كمصادفة أو بركة.

واستذكر الفنان خالد منقاح عددًا من المواقف التي مرَّ بها خلال مسيرته الفنية، منها مع الفنان ناصر القصبي خلال تصويرهم أحد المشاهد في صحراء الربع الخالي؛ ما قد أدى إلى حادث، وأُصيب بعضهم بكسور. "وهذا موقف ظريف ومحزن في الوقت نفسه لكوني أسوق لأول مرة سيارة في البر، ولم أنتبه إلا وقد حصل ما حصل".

وفي نهاية حديثه أشاد الفنان خالد منقاح بجهود صحيفة سبق الإلكترونية في نقل الأخبار بكل مهنية ومصداقية، وبكوادرها الصحفية المتميزة، متمنيًا لـ"سبق" التوفيق، ومزيدًا من التقدم والتطور.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
01:00 AM

"منقاح": مشاهير السوشيال ميديا كفقاعات صابون.. ومَنْ لم يحمل المحتوى لا يستمر طويلاً

قال: كسبت محبة الملايين ولا أملك المليون.. والشعراء أكثر حظوظًا من الفنانين والمسرحيين

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد الفنان السعودي خالد منقاح أن الشعراء أكثر حظوظًا من الفنانين؛ إذ يجدون مجالاً لتقديم ما لديهم من القصائد، سواء في المناسبات أو المحافل أو الزواجات أو الفعاليات.. مشيرًا إلى أن الفنانين عكسهم؛ لا يجدون الفرصة إلا في المسلسلات أو في المسرحيات.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو، بثته صحيفة سبق الإلكترونية، قال فيه منقاح إنه قضى في مجال فن التمثيل أكثر من ثلاثين عامًا، خلالها كسب محبة مليون شخص، وليس بحوزته مليون ريال، إضافة إلى ذلك كسب العديد من العلاقات.

وأضاف منقاح بأنه لم يعمل كثيرًا منتحًا فنيًّا، لكنه يميل أكثر للمسرح، وشارك محليًّا خليجيًّا، وحتى مستوى العالم العربي، وفاز بأفضل ممثل في مهرجان فاس الذي أُقيم بدولة المغرب "أما في السعودية فحظيتُ بأفضل نص وأداء والحمد لله".

أما عن مشاهير السوشيال ميديا فأوضح منقاح أنه "ليس كلهم يُشار إليهم بالبنان، وربما المصادفة هي التي جعلتهم في الأضواء، مثل فقاعات الصابون، لم يبقوا كثيرًا، وفي النهاية نحن الأساس؛ لأننا قمنا بتأسيس أنفسنا على مستوى الشاشة، أو المسرح، أو على مستوى السينما، وحتى الإذاعة". مشيرًا إلى أن مشاهير السوشيال ميديا يتذكرهم الناس إذا أتوا بمحتوى جيد، وإذا أتوا بمحتوى سيئ انتقدهم الناس، وبعدوا عنهم. ومَن يستمر فيه كمصادفة أو بركة.

واستذكر الفنان خالد منقاح عددًا من المواقف التي مرَّ بها خلال مسيرته الفنية، منها مع الفنان ناصر القصبي خلال تصويرهم أحد المشاهد في صحراء الربع الخالي؛ ما قد أدى إلى حادث، وأُصيب بعضهم بكسور. "وهذا موقف ظريف ومحزن في الوقت نفسه لكوني أسوق لأول مرة سيارة في البر، ولم أنتبه إلا وقد حصل ما حصل".

وفي نهاية حديثه أشاد الفنان خالد منقاح بجهود صحيفة سبق الإلكترونية في نقل الأخبار بكل مهنية ومصداقية، وبكوادرها الصحفية المتميزة، متمنيًا لـ"سبق" التوفيق، ومزيدًا من التقدم والتطور.

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