النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

"هيئة الخرج" تشارك بمعرض توعوي في حملة مكافحة المخدرات بالمحافظة

حذرت خلاله من أضرار هذه الآفة على المجتمع تحت عنوان "عزيمة وطن"

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج في حملة مكافحة المخدرات تحت مسمى "عزيمة وطن" بالغرفة التجارية والتي دشنها محافظ الخرج مساعد عبدالله الماضي.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة الهيئة من خلال معرض توعوي للتحذير من أضرار المخدرات وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والمجتمع، كما حوى المعرض مجموعة من المواد التوعوية من مطبوعات الرئاسة العامة لتوزيعها على الزوار.

وسلّم المحافظ درعاً تكريمية إلى رئيس هيئة الخرج الشيخ سعود العثمان، تقديراً لجهود الهيئة في الحملة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة الخرج" تشارك بمعرض توعوي في حملة مكافحة المخدرات بالمحافظة
سبق

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج في حملة مكافحة المخدرات تحت مسمى "عزيمة وطن" بالغرفة التجارية والتي دشنها محافظ الخرج مساعد عبدالله الماضي.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة الهيئة من خلال معرض توعوي للتحذير من أضرار المخدرات وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والمجتمع، كما حوى المعرض مجموعة من المواد التوعوية من مطبوعات الرئاسة العامة لتوزيعها على الزوار.

وسلّم المحافظ درعاً تكريمية إلى رئيس هيئة الخرج الشيخ سعود العثمان، تقديراً لجهود الهيئة في الحملة.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:43 PM

"هيئة الخرج" تشارك بمعرض توعوي في حملة مكافحة المخدرات بالمحافظة

حذرت خلاله من أضرار هذه الآفة على المجتمع تحت عنوان "عزيمة وطن"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
0
63

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج في حملة مكافحة المخدرات تحت مسمى "عزيمة وطن" بالغرفة التجارية والتي دشنها محافظ الخرج مساعد عبدالله الماضي.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة الهيئة من خلال معرض توعوي للتحذير من أضرار المخدرات وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والمجتمع، كما حوى المعرض مجموعة من المواد التوعوية من مطبوعات الرئاسة العامة لتوزيعها على الزوار.

وسلّم المحافظ درعاً تكريمية إلى رئيس هيئة الخرج الشيخ سعود العثمان، تقديراً لجهود الهيئة في الحملة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,296
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,562
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,193

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة