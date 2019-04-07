"هيئة الخرج" تشارك بمعرض توعوي في حملة مكافحة المخدرات بالمحافظة

حذرت خلاله من أضرار هذه الآفة على المجتمع تحت عنوان "عزيمة وطن"

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج في حملة مكافحة المخدرات تحت مسمى "عزيمة وطن" بالغرفة التجارية والتي دشنها محافظ الخرج مساعد عبدالله الماضي.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة الهيئة من خلال معرض توعوي للتحذير من أضرار المخدرات وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والمجتمع، كما حوى المعرض مجموعة من المواد التوعوية من مطبوعات الرئاسة العامة لتوزيعها على الزوار.

وسلّم المحافظ درعاً تكريمية إلى رئيس هيئة الخرج الشيخ سعود العثمان، تقديراً لجهود الهيئة في الحملة.