"البيئة" تعلن جاهزية الوحدات البيطرية للكشف على المواشي المنقولة للمشاعر

من خلال المرور بنقاط الفرز بمنافذ العاصمة المقدسة للمطابقة على الشهادات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، وذلك بدءاً من 13/11/ 1440هـ إلى 3/12/ 1440هـ، من خلال المرور بنقاط الفرز البيطري بمنافذ العاصمة المقدسة للمطابقة على الشهادات الصادرة من فروع الوزارة والوحدات البيطرية.



وأهابت الوزارة بجميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة، ليتم مطابقة ما تم إصداره على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة.



وأكدت أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل، مبينة أنه بعد تاريخ 3/12/ 1440هـ وحتى تاريخ 13/ 12/ 1440هـ سيتم إصدار الشهادات من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، ومكاتب الوزارة بمحافظات الجموم وجدة والليث.