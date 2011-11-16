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السعودية تهدي باكستان مسجدَيْن يتسعان لأكثر من 16 ألف مصلٍ

أهدت السعودية، لباكستان جامعَيْن: جامع الملك عبدالعزيز في مدينة مانسيهرا، ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصلٍ، وجامع الملك فهد في مدينة مظفر أباد الذي يتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ.

وقامت المملكة ببناء المسجدَين في المناطق التي دمّرها زلزال الثامن من أكتوبر 2005، وذلك للحاجة إلى المساجد في تلك المناطق.

ويحتوي المسجدان على ساحات واسعة وتصاميم مميزة مستوحاة من المسجدَيْن في الحرم المكي والمسجد النبوي.

وأقام السفير السعودي لدى إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي، أمس الإثنين، حفل إهداء بمقر السفارة لتسليم المسجدَيْن رسمياً الى الحكومة الباكستانية، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستانية نور الحق قادري؛ الذي قام بالتوقيع على مذكرة تسلُّم المسجدَيْن.

وأكّد السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية دأبت على مساعدة باكستان في كل الأوقات والظروف الصعبة بتوجيهاتٍ من القيادات الحكيمة في المملكة، بدءاً من مؤسّسها الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

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السعودية تهدي باكستان مسجدَيْن يتسعان لأكثر من 16 ألف مصلٍ
سبق

أهدت السعودية، لباكستان جامعَيْن: جامع الملك عبدالعزيز في مدينة مانسيهرا، ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصلٍ، وجامع الملك فهد في مدينة مظفر أباد الذي يتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ.

وقامت المملكة ببناء المسجدَين في المناطق التي دمّرها زلزال الثامن من أكتوبر 2005، وذلك للحاجة إلى المساجد في تلك المناطق.

ويحتوي المسجدان على ساحات واسعة وتصاميم مميزة مستوحاة من المسجدَيْن في الحرم المكي والمسجد النبوي.

وأقام السفير السعودي لدى إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي، أمس الإثنين، حفل إهداء بمقر السفارة لتسليم المسجدَيْن رسمياً الى الحكومة الباكستانية، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستانية نور الحق قادري؛ الذي قام بالتوقيع على مذكرة تسلُّم المسجدَيْن.

وأكّد السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية دأبت على مساعدة باكستان في كل الأوقات والظروف الصعبة بتوجيهاتٍ من القيادات الحكيمة في المملكة، بدءاً من مؤسّسها الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:21 AM

السعودية تهدي باكستان مسجدَيْن يتسعان لأكثر من 16 ألف مصلٍ

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خالد علي - الرياض
0
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أهدت السعودية، لباكستان جامعَيْن: جامع الملك عبدالعزيز في مدينة مانسيهرا، ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصلٍ، وجامع الملك فهد في مدينة مظفر أباد الذي يتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ.

وقامت المملكة ببناء المسجدَين في المناطق التي دمّرها زلزال الثامن من أكتوبر 2005، وذلك للحاجة إلى المساجد في تلك المناطق.

ويحتوي المسجدان على ساحات واسعة وتصاميم مميزة مستوحاة من المسجدَيْن في الحرم المكي والمسجد النبوي.

وأقام السفير السعودي لدى إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي، أمس الإثنين، حفل إهداء بمقر السفارة لتسليم المسجدَيْن رسمياً الى الحكومة الباكستانية، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستانية نور الحق قادري؛ الذي قام بالتوقيع على مذكرة تسلُّم المسجدَيْن.

وأكّد السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية دأبت على مساعدة باكستان في كل الأوقات والظروف الصعبة بتوجيهاتٍ من القيادات الحكيمة في المملكة، بدءاً من مؤسّسها الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

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