باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، جريمة قتل راح ضحيتها شخصان. ووفقًا للتفاصيل، فإن الخلاف نشب بين شخصين، وانتهى بمقتل الاثنين معاً بعيارات نارية، بعدما أقدم الجاني على قتل قريبه، كما أطلق النار على نفسه ولقي مصرعه على الفور.

خلاف ينتهي بمقتل شخصين في صامطة.. والجهات الأمنية تباشر محمد المواسي سبق 2020-08-12 باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، جريمة قتل راح ضحيتها شخصان.



ووفقًا للتفاصيل، فإن الخلاف نشب بين شخصين، وانتهى بمقتل الاثنين معاً بعيارات نارية، بعدما أقدم الجاني على قتل قريبه، كما أطلق النار على نفسه ولقي مصرعه على الفور.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 06:59 PM

خلاف ينتهي بمقتل شخصين في صامطة.. والجهات الأمنية تباشر الجاني قتل قريبه وأطلق النار على نفسه فلقي مصرعه على الفور





A A A





17 مشاركة

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، جريمة قتل راح ضحيتها شخصان.



ووفقًا للتفاصيل، فإن الخلاف نشب بين شخصين، وانتهى بمقتل الاثنين معاً بعيارات نارية، بعدما أقدم الجاني على قتل قريبه، كما أطلق النار على نفسه ولقي مصرعه على الفور.