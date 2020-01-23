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كليات الأفلاج تنظم برنامجًا تعريفيًّا لاكتشاف المواهب وتنميتها وتهيئة المستجدين

تضمنت الفقرات التي تهمّ الطلاب في حياتهم الجامعية وعرضًا لمرافق الجامعة

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، برنامجًا تعريفيًّا لطلابها المستجدين؛ بهدف اكتشاف المواهب وتنميتها وتهيئة المستجدين للمرحلة الجامعية.

وفي التفاصيل: تضمّن البرنامج الذي نفذته كليات الأفلاج هذا الأسبوع، عددًا من الفقرات التي تهم الطلاب في حياتهم الجامعية، وعرضًا توضيحيًّا لمرافق الجامعة والأنشطة اللاصفية التي تنفذها وحدة الأنشطة الطلابية.

وأخذ الطلاب جولة في الحرم الجامعي بصحبة مجموعة من المشرفين وأعضاء هيئة التدريس، وشملت فقرات البرنامج التعريفي تدوين المواهب والهوايات لدى كل طالب؛ من خلال نماذج وُزعت عليهم، وقدم لهم نبذة عن القوانين والأنظمة في الحياة الجامعية.

من جهته ألقى وكيل كلية العلوم للشؤون التعليمية والأكاديمية بالأفلاج، الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري؛ كلمة توجيهية رحب فيها بالطلاب المستجدّين، ودعاهم إلى السعي نحو تحقيق الأهداف والانطلاق بفعالية واجتهاد في إكمال مسيرتهم الجامعية، والاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها الجامعة لطلبتها؛ من خلال المشاركة في وحدة الأنشطة الطلابية.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأفلاج

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كليات الأفلاج تنظم برنامجًا تعريفيًّا لاكتشاف المواهب وتنميتها وتهيئة المستجدين
سبق

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، برنامجًا تعريفيًّا لطلابها المستجدين؛ بهدف اكتشاف المواهب وتنميتها وتهيئة المستجدين للمرحلة الجامعية.

وفي التفاصيل: تضمّن البرنامج الذي نفذته كليات الأفلاج هذا الأسبوع، عددًا من الفقرات التي تهم الطلاب في حياتهم الجامعية، وعرضًا توضيحيًّا لمرافق الجامعة والأنشطة اللاصفية التي تنفذها وحدة الأنشطة الطلابية.

وأخذ الطلاب جولة في الحرم الجامعي بصحبة مجموعة من المشرفين وأعضاء هيئة التدريس، وشملت فقرات البرنامج التعريفي تدوين المواهب والهوايات لدى كل طالب؛ من خلال نماذج وُزعت عليهم، وقدم لهم نبذة عن القوانين والأنظمة في الحياة الجامعية.

من جهته ألقى وكيل كلية العلوم للشؤون التعليمية والأكاديمية بالأفلاج، الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري؛ كلمة توجيهية رحب فيها بالطلاب المستجدّين، ودعاهم إلى السعي نحو تحقيق الأهداف والانطلاق بفعالية واجتهاد في إكمال مسيرتهم الجامعية، والاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها الجامعة لطلبتها؛ من خلال المشاركة في وحدة الأنشطة الطلابية.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:04 PM

كليات الأفلاج تنظم برنامجًا تعريفيًّا لاكتشاف المواهب وتنميتها وتهيئة المستجدين

تضمنت الفقرات التي تهمّ الطلاب في حياتهم الجامعية وعرضًا لمرافق الجامعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، برنامجًا تعريفيًّا لطلابها المستجدين؛ بهدف اكتشاف المواهب وتنميتها وتهيئة المستجدين للمرحلة الجامعية.

وفي التفاصيل: تضمّن البرنامج الذي نفذته كليات الأفلاج هذا الأسبوع، عددًا من الفقرات التي تهم الطلاب في حياتهم الجامعية، وعرضًا توضيحيًّا لمرافق الجامعة والأنشطة اللاصفية التي تنفذها وحدة الأنشطة الطلابية.

وأخذ الطلاب جولة في الحرم الجامعي بصحبة مجموعة من المشرفين وأعضاء هيئة التدريس، وشملت فقرات البرنامج التعريفي تدوين المواهب والهوايات لدى كل طالب؛ من خلال نماذج وُزعت عليهم، وقدم لهم نبذة عن القوانين والأنظمة في الحياة الجامعية.

من جهته ألقى وكيل كلية العلوم للشؤون التعليمية والأكاديمية بالأفلاج، الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري؛ كلمة توجيهية رحب فيها بالطلاب المستجدّين، ودعاهم إلى السعي نحو تحقيق الأهداف والانطلاق بفعالية واجتهاد في إكمال مسيرتهم الجامعية، والاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها الجامعة لطلبتها؛ من خلال المشاركة في وحدة الأنشطة الطلابية.

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