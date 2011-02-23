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الأخضر تحت 20 عاماً يواصل تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة جازان، والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب الوطني غداً الأربعاء معسكره بحصة مسائية بتمام الرابعة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر تحت 20 عاماً يواصل تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة جازان، والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب الوطني غداً الأربعاء معسكره بحصة مسائية بتمام الرابعة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:27 PM

الأخضر تحت 20 عاماً يواصل تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة جازان، والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب الوطني غداً الأربعاء معسكره بحصة مسائية بتمام الرابعة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

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