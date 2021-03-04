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أمانة جدة تُغلق نفق طريق الأمير ماجد تقاطع "حراء" لمدة 48 ساعة

اعتباراً من غد الجمعة وبالتعاون مع "المرور"

تغلق أمانة محافظة جدة، مسار نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء المتجه من الجنوب إلى الشمال، لمدة 48 ساعة بالتعاون مع مرور المحافظة، ابتداءً من غد الجمعة عند الساعة 12م.

يأتي ذلك في إطار أعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تُغلق نفق طريق الأمير ماجد تقاطع "حراء" لمدة 48 ساعة
سبق

تغلق أمانة محافظة جدة، مسار نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء المتجه من الجنوب إلى الشمال، لمدة 48 ساعة بالتعاون مع مرور المحافظة، ابتداءً من غد الجمعة عند الساعة 12م.

يأتي ذلك في إطار أعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:48 PM

أمانة جدة تُغلق نفق طريق الأمير ماجد تقاطع "حراء" لمدة 48 ساعة

اعتباراً من غد الجمعة وبالتعاون مع "المرور"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,701

تغلق أمانة محافظة جدة، مسار نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء المتجه من الجنوب إلى الشمال، لمدة 48 ساعة بالتعاون مع مرور المحافظة، ابتداءً من غد الجمعة عند الساعة 12م.

يأتي ذلك في إطار أعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.

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