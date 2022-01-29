توقَّع خبير الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء يوم غد الأحد 1443/ 6/ 27هـ باردة صباحًا معتدلة نهارًا على المنطقة الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية. وقال "الحصيني" لسكان الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية: "البسوا، ولبِّسوا عيالكم ملابس شتوية متوسطة". أما سكان المنطقة الشرقية والمدينة المنورة فقد نصحهم بارتداء ملابس شتوية خفيفة. وأشار إلى أن الأجواء في المناطق الشمالية ستكون باردة جدًّا؛ لذلك يُنصح بارتداء ملابس شتوية ثقيلة. وتوقع "الحصيني" هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.

"الحصيني": أجواء الأحد باردة صباحًا معتدلة نهارًا على الوسطى والغربية والجنوبية منصور الشلاقي سبق 2022-01-29 توقَّع خبير الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء يوم غد الأحد 1443/ 6/ 27هـ باردة صباحًا معتدلة نهارًا على المنطقة الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية.



وقال "الحصيني" لسكان الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية: "البسوا، ولبِّسوا عيالكم ملابس شتوية متوسطة". أما سكان المنطقة الشرقية والمدينة المنورة فقد نصحهم بارتداء ملابس شتوية خفيفة.



وأشار إلى أن الأجواء في المناطق الشمالية ستكون باردة جدًّا؛ لذلك يُنصح بارتداء ملابس شتوية ثقيلة.



وتوقع "الحصيني" هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 11:36 PM

"الحصيني": أجواء الأحد باردة صباحًا معتدلة نهارًا على الوسطى والغربية والجنوبية باردة جدًّا على "الشمالية".. وهطول محتمل للأمطار على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان





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توقَّع خبير الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء يوم غد الأحد 1443/ 6/ 27هـ باردة صباحًا معتدلة نهارًا على المنطقة الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية.



وقال "الحصيني" لسكان الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية: "البسوا، ولبِّسوا عيالكم ملابس شتوية متوسطة". أما سكان المنطقة الشرقية والمدينة المنورة فقد نصحهم بارتداء ملابس شتوية خفيفة.



وأشار إلى أن الأجواء في المناطق الشمالية ستكون باردة جدًّا؛ لذلك يُنصح بارتداء ملابس شتوية ثقيلة.



وتوقع "الحصيني" هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.