4 خطوات لتملك عقارك.. تعرف عليها
أتاحتها "عقارات الدولة" عبر "إحكام"
كشفت منصة "إحكام" عن أربع خطوات للتسجيل بها، للتقديم على طلبات تملك العقارات أو التعديل.
وشملت هذه الخطوات "التسجيل على المنصة، تعبئة النموذج في المنصة وإرفاق المستندات المطلوبة، مراجعة المكتب الهندسي لرفع التقرير المساحي من قبلهم في المنصة، ثم متابعة الطلب في المنصة".
وأتاحت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة "إحكام" لغرض استقبال طلبات تملك العقارات أو تعديلها عبر الرابط التالي (https://ehkaam.sa/ )
الهيئة العامة لعقارات الدولة
منصة إحكام
4 خطوات لتملك عقارك.. تعرف عليها
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-12-22
كشفت منصة "إحكام" عن أربع خطوات للتسجيل بها، للتقديم على طلبات تملك العقارات أو التعديل.
وشملت هذه الخطوات "التسجيل على المنصة، تعبئة النموذج في المنصة وإرفاق المستندات المطلوبة، مراجعة المكتب الهندسي لرفع التقرير المساحي من قبلهم في المنصة، ثم متابعة الطلب في المنصة".
وأتاحت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة "إحكام" لغرض استقبال طلبات تملك العقارات أو تعديلها عبر الرابط التالي (https://ehkaam.sa/ )
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
04:37 PM
4 خطوات لتملك عقارك.. تعرف عليها
أتاحتها "عقارات الدولة" عبر "إحكام"
كشفت منصة "إحكام" عن أربع خطوات للتسجيل بها، للتقديم على طلبات تملك العقارات أو التعديل.
وشملت هذه الخطوات "التسجيل على المنصة، تعبئة النموذج في المنصة وإرفاق المستندات المطلوبة، مراجعة المكتب الهندسي لرفع التقرير المساحي من قبلهم في المنصة، ثم متابعة الطلب في المنصة".
وأتاحت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة "إحكام" لغرض استقبال طلبات تملك العقارات أو تعديلها عبر الرابط التالي (https://ehkaam.sa/ )