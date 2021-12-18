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أمانة الرياض عن تغريدة  "الفلامنجو":  مبرمجة سلفاً ولا صلة لها بأيِّ حدث رياضي

حظيت بتفاعل كبير وهو ما فسّرته الجماهير الهلالية بأنه مقصودٌ ويشير إلى مباراة أمس

قالت أمانة الرياض، ظهر اليوم، إن التغريدة التي أزالها حساب #أمانة_منطقة_الرياض، صباح اليوم، كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في "تويتر": إشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها #أمانة_منطقة_الرياض، تود الأمانة التوضيح بأنها كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.

وكان حساب الأمانة قد حذف تغريدة تحتوي على صورة يظهر فيها طائر "الفلامنجو" من حديقة الحيوان؛ حيث حظيت بتفاعلٍ كبيرٍ، وهو ما فسّرته الجماهير الهلالية بأنه مقصودٌ ويشير إلى نتيجة مباراة الهلال مع فريق فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية التي انتهت بفوز الأخير البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف.

أمانة الرياض الرياض طائر الفلامنجو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض عن تغريدة  "الفلامنجو":  مبرمجة سلفاً ولا صلة لها بأيِّ حدث رياضي
سبق

قالت أمانة الرياض، ظهر اليوم، إن التغريدة التي أزالها حساب #أمانة_منطقة_الرياض، صباح اليوم، كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في "تويتر": إشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها #أمانة_منطقة_الرياض، تود الأمانة التوضيح بأنها كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.

وكان حساب الأمانة قد حذف تغريدة تحتوي على صورة يظهر فيها طائر "الفلامنجو" من حديقة الحيوان؛ حيث حظيت بتفاعلٍ كبيرٍ، وهو ما فسّرته الجماهير الهلالية بأنه مقصودٌ ويشير إلى نتيجة مباراة الهلال مع فريق فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية التي انتهت بفوز الأخير البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
12:41 PM

أمانة الرياض عن تغريدة  "الفلامنجو":  مبرمجة سلفاً ولا صلة لها بأيِّ حدث رياضي

حظيت بتفاعل كبير وهو ما فسّرته الجماهير الهلالية بأنه مقصودٌ ويشير إلى مباراة أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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26,903

قالت أمانة الرياض، ظهر اليوم، إن التغريدة التي أزالها حساب #أمانة_منطقة_الرياض، صباح اليوم، كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في "تويتر": إشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها #أمانة_منطقة_الرياض، تود الأمانة التوضيح بأنها كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.

وكان حساب الأمانة قد حذف تغريدة تحتوي على صورة يظهر فيها طائر "الفلامنجو" من حديقة الحيوان؛ حيث حظيت بتفاعلٍ كبيرٍ، وهو ما فسّرته الجماهير الهلالية بأنه مقصودٌ ويشير إلى نتيجة مباراة الهلال مع فريق فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية التي انتهت بفوز الأخير البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف.

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