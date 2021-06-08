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رئيس المخابرات المصرية يبحث مع "حماس" صفقة تبادل الأسرى مع "إسرائيل"

القاهرة تحتضن جولة جديدة لمناقشة الملف الأسبوع المقبل

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الثلاثاء، أن وفد حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الذي يزور القاهرة حالياً، سيبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ملف الأسرى غداً.

وذكرت المصادر أنه "من المقرر أن تُطلع حركة حماس، "كامل" على شروطها لإبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي".

وأضافت أن القاهرة ستحتضن جولة جديدة من مباحثات "صفقة الأسرى" منتصف الأسبوع المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس المخابرات المصرية يبحث مع "حماس" صفقة تبادل الأسرى مع "إسرائيل"
سبق

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الثلاثاء، أن وفد حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الذي يزور القاهرة حالياً، سيبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ملف الأسرى غداً.

وذكرت المصادر أنه "من المقرر أن تُطلع حركة حماس، "كامل" على شروطها لإبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي".

وأضافت أن القاهرة ستحتضن جولة جديدة من مباحثات "صفقة الأسرى" منتصف الأسبوع المقبل.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
02:26 PM

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع "حماس" صفقة تبادل الأسرى مع "إسرائيل"

القاهرة تحتضن جولة جديدة لمناقشة الملف الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الثلاثاء، أن وفد حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الذي يزور القاهرة حالياً، سيبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ملف الأسرى غداً.

وذكرت المصادر أنه "من المقرر أن تُطلع حركة حماس، "كامل" على شروطها لإبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي".

وأضافت أن القاهرة ستحتضن جولة جديدة من مباحثات "صفقة الأسرى" منتصف الأسبوع المقبل.

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