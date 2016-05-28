من جانبه رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري، بجميع المشاركين في افتتاحية الموسم الرياضي، مشددًا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية لننعم بمنافسات بلا وباء.
من جانبه رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري، بجميع المشاركين في افتتاحية الموسم الرياضي، مشددًا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية لننعم بمنافسات بلا وباء.
27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
06:05 PM
انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي
من جانبه رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري، بجميع المشاركين في افتتاحية الموسم الرياضي، مشددًا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية لننعم بمنافسات بلا وباء.