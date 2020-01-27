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حفر الباطن .. إنهاء معاناة طفل من جسم معدني مستقر في أمعائه

عبر تدخل جراحي بمستشفى الولادة .. كان يشكو آلاماً حادة بالبطن

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو آلاماً حادة في منطقة البطن.

وبعد إجراء الفحوص والأشعة الطبية اللازمة، أتضح وجود جسم معدني مستقر في الأمعاء مسبّباً ثقوباً وضرراً للأمعاء، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله استئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء، حيث تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة.

فريق طبي مستشفى الولادة والأطفال حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حفر الباطن .. إنهاء معاناة طفل من جسم معدني مستقر في أمعائه
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو آلاماً حادة في منطقة البطن.

وبعد إجراء الفحوص والأشعة الطبية اللازمة، أتضح وجود جسم معدني مستقر في الأمعاء مسبّباً ثقوباً وضرراً للأمعاء، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله استئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء، حيث تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
11:19 AM

حفر الباطن .. إنهاء معاناة طفل من جسم معدني مستقر في أمعائه

عبر تدخل جراحي بمستشفى الولادة .. كان يشكو آلاماً حادة بالبطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو آلاماً حادة في منطقة البطن.

وبعد إجراء الفحوص والأشعة الطبية اللازمة، أتضح وجود جسم معدني مستقر في الأمعاء مسبّباً ثقوباً وضرراً للأمعاء، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله استئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء، حيث تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة.

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