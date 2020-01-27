وبعد إجراء الفحوص والأشعة الطبية اللازمة، أتضح وجود جسم معدني مستقر في الأمعاء مسبّباً ثقوباً وضرراً للأمعاء، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله استئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء، حيث تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة.

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو آلاماً حادة في منطقة البطن.

حفر الباطن .. إنهاء معاناة طفل من جسم معدني مستقر في أمعائه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-27 تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو آلاماً حادة في منطقة البطن. وبعد إجراء الفحوص والأشعة الطبية اللازمة، أتضح وجود جسم معدني مستقر في الأمعاء مسبّباً ثقوباً وضرراً للأمعاء، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله استئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء، حيث تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 11:19 AM

حفر الباطن .. إنهاء معاناة طفل من جسم معدني مستقر في أمعائه عبر تدخل جراحي بمستشفى الولادة .. كان يشكو آلاماً حادة بالبطن





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تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو آلاماً حادة في منطقة البطن.

وبعد إجراء الفحوص والأشعة الطبية اللازمة، أتضح وجود جسم معدني مستقر في الأمعاء مسبّباً ثقوباً وضرراً للأمعاء، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله استئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء، حيث تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة.