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مكة.. فصل الكهرباء عن 1775 عقارًا بـ"قوز النكاسة" تمهيدًا لعملية الإزالة

أكثر من 47 ألف شخص سيتم إجلاؤهم في المرحلة الأولى لتطوير الحي

بدأت الجهات المختصة اليوم الأحد بشكل فعلي في فصل التيار الكهربائي عن قوز النكاسة بمكة المكرمة تمهيدًا لعملية الإزالة في مرحلتها الأولى ضمن أربع عشرة مرحلة، سيتم تنفيذها خلال الفترات المقبلة.

وعلمت "سبق" أن إزالة قوز النكاسة بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى من أصل 14 مرحلة، وبلغ عدد العقارات المزمع إزالتها 1775 عقارًا، منها 485 صكًّا شرعيًّا، و1290 عقارًا بلا صكوك.

وقالت المصادر إن عدد غير السعوديين المندرجين تحت عمليات الإزالة بلغ 45834 نسمة، بنسبة 96 %، فيما بلغ عدد إجمالي السعوديين 1722 نسمة، بنسبة 4 %.

وكانت الجهات المعنية قد أوضحت في وقت سابق أن مشروع تطوير حي النكاسة سينفَّذ على الموقع المقرر إزالته في العاشر من ربيع الأول المصادف هذا اليوم؛ إذ يشكل أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة من فنادق سكنية، وأسواق تجارية، ومرافق عامة أخرى، بجانب مشروع تطوير حي الكدوة.

يُذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة سبق أن أعلنتا أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعين في موعد غايته اليوم الأحد، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة عن العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير تمهيدًا لأعمال الإزالة.

مصادر: فصل الخدمات عن 140 عقارًا في "الكدوة العشوائي" تمهيدًا لإزالتها كمرحلة أولى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. فصل الكهرباء عن 1775 عقارًا بـ"قوز النكاسة" تمهيدًا لعملية الإزالة
سبق

بدأت الجهات المختصة اليوم الأحد بشكل فعلي في فصل التيار الكهربائي عن قوز النكاسة بمكة المكرمة تمهيدًا لعملية الإزالة في مرحلتها الأولى ضمن أربع عشرة مرحلة، سيتم تنفيذها خلال الفترات المقبلة.

وعلمت "سبق" أن إزالة قوز النكاسة بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى من أصل 14 مرحلة، وبلغ عدد العقارات المزمع إزالتها 1775 عقارًا، منها 485 صكًّا شرعيًّا، و1290 عقارًا بلا صكوك.

وقالت المصادر إن عدد غير السعوديين المندرجين تحت عمليات الإزالة بلغ 45834 نسمة، بنسبة 96 %، فيما بلغ عدد إجمالي السعوديين 1722 نسمة، بنسبة 4 %.

وكانت الجهات المعنية قد أوضحت في وقت سابق أن مشروع تطوير حي النكاسة سينفَّذ على الموقع المقرر إزالته في العاشر من ربيع الأول المصادف هذا اليوم؛ إذ يشكل أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة من فنادق سكنية، وأسواق تجارية، ومرافق عامة أخرى، بجانب مشروع تطوير حي الكدوة.

يُذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة سبق أن أعلنتا أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعين في موعد غايته اليوم الأحد، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة عن العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير تمهيدًا لأعمال الإزالة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
11:35 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
02:30 AM

مكة.. فصل الكهرباء عن 1775 عقارًا بـ"قوز النكاسة" تمهيدًا لعملية الإزالة

أكثر من 47 ألف شخص سيتم إجلاؤهم في المرحلة الأولى لتطوير الحي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
10,340

بدأت الجهات المختصة اليوم الأحد بشكل فعلي في فصل التيار الكهربائي عن قوز النكاسة بمكة المكرمة تمهيدًا لعملية الإزالة في مرحلتها الأولى ضمن أربع عشرة مرحلة، سيتم تنفيذها خلال الفترات المقبلة.

وعلمت "سبق" أن إزالة قوز النكاسة بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى من أصل 14 مرحلة، وبلغ عدد العقارات المزمع إزالتها 1775 عقارًا، منها 485 صكًّا شرعيًّا، و1290 عقارًا بلا صكوك.

وقالت المصادر إن عدد غير السعوديين المندرجين تحت عمليات الإزالة بلغ 45834 نسمة، بنسبة 96 %، فيما بلغ عدد إجمالي السعوديين 1722 نسمة، بنسبة 4 %.

وكانت الجهات المعنية قد أوضحت في وقت سابق أن مشروع تطوير حي النكاسة سينفَّذ على الموقع المقرر إزالته في العاشر من ربيع الأول المصادف هذا اليوم؛ إذ يشكل أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة من فنادق سكنية، وأسواق تجارية، ومرافق عامة أخرى، بجانب مشروع تطوير حي الكدوة.

يُذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة سبق أن أعلنتا أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعين في موعد غايته اليوم الأحد، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة عن العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير تمهيدًا لأعمال الإزالة.

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