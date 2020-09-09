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أبل تنوي الكشف عن إصدارين من "أبل ووتش" في 15 سبتمبر

خلاف هواتف "آيفون" خلال الحدث الأهم الذي تجهز له الشركة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية، تجهز للكشف عن جهاز جديد بخلاف هواتف "آيفون"، خلال الحدث الأهم الذي تُجَهز له يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "أبل" تجهز لإطلاق إصدار جديد من ساعتها "أبل ووتش".

وكانت "أبل" قد أعلنت عن حدثها الأبرز يوم 15 سبتمبر، الذي ستعلن فيه عن مجموعة من أجهزتها الجديدة ومن بينها هاتف "آيفون" جديد، وإصدار أحدث من ساعة "أبل ووتش"؛ وفقًا لما أعلن عنه غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في شركة "أبل".

وتخطط أبل للإعلان عن طرازين من "أبل ووتش" دفعة واحدة؛ الأول منهما سيكون "أبل ووتش الإصدار السادس" والآخر سيكون نسخة منخفضة التكلفة من ساعة "أبل ووتش الإصدار الثالث".

ومن المتوقع أن تطلق أبل ما لا يقل عن أربعة طرز جديدة من "آيفون 12"، وربما أيضًا نسخة جديدة من حاسبها اللوحي "آيباد آير".

ومن المتوقع أن تعلن شركة "آبل" عن أربعة أجهزة جديدة من طراز "آيفون" هذا العام؛ بما في ذلك طرازا "آيفون 12" عاديان، وطرازا "آيفون 12 برو"، بتصميمات جديدة تتضمن حوافّ أكثر حدة عند الزوايا، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

وقال المحلل في شركة "تي إف إنترناشونال سيكيورتيز" مينغ- تشي كو: إن أحد التصيميات -التي ستكشف عنها "آبل" في حدثها السنوي الأهم- سيشبه "آيفون 4" الصادر عام 2010.

وتشمل التصميمات شاشة بحجم 5.4 بوصة، واثنتين بحجم 6.1 بوصة، ونموذجًا كبيرًا بشاشة مقاس 6.7 بوصة، ولن تشمل الجوالات مخارج لتشغيل السماعات أو الشاحن.

قالت "بلومبيرغ" في أبريل: إن طرازات "آيفون برو 12" ستحتوي على ثلاث كاميرات ومستشعر ثلاثي الأبعاد جديد، يساعد في تطبيقات الواقع المعزز. تم إطلاق هذا المستشعر لأول مرة في أحدث طرازات "أيباد برو" في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لكو؛ فإن طرازات "آيفون" الجديدة ستدعم شبكات الجيل الخامس؛ على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي الطرز ستدعم أيضًا النطاق الأسرع والمحدود "إم إم ويف 5 جي".

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أبل تنوي الكشف عن إصدارين من "أبل ووتش" في 15 سبتمبر
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية، تجهز للكشف عن جهاز جديد بخلاف هواتف "آيفون"، خلال الحدث الأهم الذي تُجَهز له يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "أبل" تجهز لإطلاق إصدار جديد من ساعتها "أبل ووتش".

وكانت "أبل" قد أعلنت عن حدثها الأبرز يوم 15 سبتمبر، الذي ستعلن فيه عن مجموعة من أجهزتها الجديدة ومن بينها هاتف "آيفون" جديد، وإصدار أحدث من ساعة "أبل ووتش"؛ وفقًا لما أعلن عنه غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في شركة "أبل".

وتخطط أبل للإعلان عن طرازين من "أبل ووتش" دفعة واحدة؛ الأول منهما سيكون "أبل ووتش الإصدار السادس" والآخر سيكون نسخة منخفضة التكلفة من ساعة "أبل ووتش الإصدار الثالث".

ومن المتوقع أن تطلق أبل ما لا يقل عن أربعة طرز جديدة من "آيفون 12"، وربما أيضًا نسخة جديدة من حاسبها اللوحي "آيباد آير".

ومن المتوقع أن تعلن شركة "آبل" عن أربعة أجهزة جديدة من طراز "آيفون" هذا العام؛ بما في ذلك طرازا "آيفون 12" عاديان، وطرازا "آيفون 12 برو"، بتصميمات جديدة تتضمن حوافّ أكثر حدة عند الزوايا، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

وقال المحلل في شركة "تي إف إنترناشونال سيكيورتيز" مينغ- تشي كو: إن أحد التصيميات -التي ستكشف عنها "آبل" في حدثها السنوي الأهم- سيشبه "آيفون 4" الصادر عام 2010.

وتشمل التصميمات شاشة بحجم 5.4 بوصة، واثنتين بحجم 6.1 بوصة، ونموذجًا كبيرًا بشاشة مقاس 6.7 بوصة، ولن تشمل الجوالات مخارج لتشغيل السماعات أو الشاحن.

قالت "بلومبيرغ" في أبريل: إن طرازات "آيفون برو 12" ستحتوي على ثلاث كاميرات ومستشعر ثلاثي الأبعاد جديد، يساعد في تطبيقات الواقع المعزز. تم إطلاق هذا المستشعر لأول مرة في أحدث طرازات "أيباد برو" في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لكو؛ فإن طرازات "آيفون" الجديدة ستدعم شبكات الجيل الخامس؛ على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي الطرز ستدعم أيضًا النطاق الأسرع والمحدود "إم إم ويف 5 جي".

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:39 PM

أبل تنوي الكشف عن إصدارين من "أبل ووتش" في 15 سبتمبر

خلاف هواتف "آيفون" خلال الحدث الأهم الذي تجهز له الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية، تجهز للكشف عن جهاز جديد بخلاف هواتف "آيفون"، خلال الحدث الأهم الذي تُجَهز له يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "أبل" تجهز لإطلاق إصدار جديد من ساعتها "أبل ووتش".

وكانت "أبل" قد أعلنت عن حدثها الأبرز يوم 15 سبتمبر، الذي ستعلن فيه عن مجموعة من أجهزتها الجديدة ومن بينها هاتف "آيفون" جديد، وإصدار أحدث من ساعة "أبل ووتش"؛ وفقًا لما أعلن عنه غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في شركة "أبل".

وتخطط أبل للإعلان عن طرازين من "أبل ووتش" دفعة واحدة؛ الأول منهما سيكون "أبل ووتش الإصدار السادس" والآخر سيكون نسخة منخفضة التكلفة من ساعة "أبل ووتش الإصدار الثالث".

ومن المتوقع أن تطلق أبل ما لا يقل عن أربعة طرز جديدة من "آيفون 12"، وربما أيضًا نسخة جديدة من حاسبها اللوحي "آيباد آير".

ومن المتوقع أن تعلن شركة "آبل" عن أربعة أجهزة جديدة من طراز "آيفون" هذا العام؛ بما في ذلك طرازا "آيفون 12" عاديان، وطرازا "آيفون 12 برو"، بتصميمات جديدة تتضمن حوافّ أكثر حدة عند الزوايا، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

وقال المحلل في شركة "تي إف إنترناشونال سيكيورتيز" مينغ- تشي كو: إن أحد التصيميات -التي ستكشف عنها "آبل" في حدثها السنوي الأهم- سيشبه "آيفون 4" الصادر عام 2010.

وتشمل التصميمات شاشة بحجم 5.4 بوصة، واثنتين بحجم 6.1 بوصة، ونموذجًا كبيرًا بشاشة مقاس 6.7 بوصة، ولن تشمل الجوالات مخارج لتشغيل السماعات أو الشاحن.

قالت "بلومبيرغ" في أبريل: إن طرازات "آيفون برو 12" ستحتوي على ثلاث كاميرات ومستشعر ثلاثي الأبعاد جديد، يساعد في تطبيقات الواقع المعزز. تم إطلاق هذا المستشعر لأول مرة في أحدث طرازات "أيباد برو" في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لكو؛ فإن طرازات "آيفون" الجديدة ستدعم شبكات الجيل الخامس؛ على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي الطرز ستدعم أيضًا النطاق الأسرع والمحدود "إم إم ويف 5 جي".

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