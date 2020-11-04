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"ثبات المسكن" تطلق مشروعها "المهندية" شمال الرياض

بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.. ضمن "سكني"

أعلنت شركة "ثبات المسكن" العقارية إطلاق مشروعها "المهندية" في شمال مدينة الرياض، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "مرسيه"، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وذلك ضمن برنامج "سكني".

ويقع مشروع "المهندية" ضمن مشروع مرسية المرحلة الثانية في ضاحية الجوان السكنية شمال مدينة الرياض الذي يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة فيها لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق.

ويتميز مشروع "المهندية" بموقعه الاستراتيجي، ويضم 628 وحدة سكنية بتصاميم ونماذج متنوعة على مساحة تتجاوز ٣٦٩ ألف متر مربع.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات المسكن" العقارية، يوسف الصالح، عن سعادته بإطلاق المشروع الثاني بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان مشروع "المهندية" الذي يطمح أن يكون مشروع يلبي تطلعات الأسر السعودية ويحقق لهم جودة حياة عالية بتوفير كل الخدمات بأعلى مستوى.

وذكر أن الهدف الأهم والأسمى هو تمكين المستفيدين من تملك مساكن ملائمة بمعايير تلبي تطلعاتهم حيث يتكون من نموذجين نجد والعالية وبمساحات واسعة وأسعار منافسة، وأن الوحدات ستكون بأعلى معايير البناء والجودة.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير المهندس عبدالإله الحقباني: على مدار أكثر من 40 عاما أنجز الشركاء في شركة "ثبات للإنشاءات "إحدى شركات مجموعة المهيدب" وشركة "رافال للتطوير العقاري"، سلسلة من المشروعات العقارية الرائدة على مستوى المملكة بشكل عام وبالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بشكل خاص، منها ملعب الجوهرة بجدة، مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، برج رافال وضاحية الرابية بمدينة الرياض ومشروع "مد السكني" الواقع في ضاحية الواجهة في مدينة الدمام ضمن برنامج سكني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ثبات المسكن" تطلق مشروعها "المهندية" شمال الرياض
سبق

أعلنت شركة "ثبات المسكن" العقارية إطلاق مشروعها "المهندية" في شمال مدينة الرياض، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "مرسيه"، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وذلك ضمن برنامج "سكني".

ويقع مشروع "المهندية" ضمن مشروع مرسية المرحلة الثانية في ضاحية الجوان السكنية شمال مدينة الرياض الذي يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة فيها لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق.

ويتميز مشروع "المهندية" بموقعه الاستراتيجي، ويضم 628 وحدة سكنية بتصاميم ونماذج متنوعة على مساحة تتجاوز ٣٦٩ ألف متر مربع.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات المسكن" العقارية، يوسف الصالح، عن سعادته بإطلاق المشروع الثاني بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان مشروع "المهندية" الذي يطمح أن يكون مشروع يلبي تطلعات الأسر السعودية ويحقق لهم جودة حياة عالية بتوفير كل الخدمات بأعلى مستوى.

وذكر أن الهدف الأهم والأسمى هو تمكين المستفيدين من تملك مساكن ملائمة بمعايير تلبي تطلعاتهم حيث يتكون من نموذجين نجد والعالية وبمساحات واسعة وأسعار منافسة، وأن الوحدات ستكون بأعلى معايير البناء والجودة.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير المهندس عبدالإله الحقباني: على مدار أكثر من 40 عاما أنجز الشركاء في شركة "ثبات للإنشاءات "إحدى شركات مجموعة المهيدب" وشركة "رافال للتطوير العقاري"، سلسلة من المشروعات العقارية الرائدة على مستوى المملكة بشكل عام وبالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بشكل خاص، منها ملعب الجوهرة بجدة، مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، برج رافال وضاحية الرابية بمدينة الرياض ومشروع "مد السكني" الواقع في ضاحية الواجهة في مدينة الدمام ضمن برنامج سكني.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:37 PM

"ثبات المسكن" تطلق مشروعها "المهندية" شمال الرياض

بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.. ضمن "سكني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "ثبات المسكن" العقارية إطلاق مشروعها "المهندية" في شمال مدينة الرياض، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "مرسيه"، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وذلك ضمن برنامج "سكني".

ويقع مشروع "المهندية" ضمن مشروع مرسية المرحلة الثانية في ضاحية الجوان السكنية شمال مدينة الرياض الذي يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة فيها لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق.

ويتميز مشروع "المهندية" بموقعه الاستراتيجي، ويضم 628 وحدة سكنية بتصاميم ونماذج متنوعة على مساحة تتجاوز ٣٦٩ ألف متر مربع.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات المسكن" العقارية، يوسف الصالح، عن سعادته بإطلاق المشروع الثاني بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان مشروع "المهندية" الذي يطمح أن يكون مشروع يلبي تطلعات الأسر السعودية ويحقق لهم جودة حياة عالية بتوفير كل الخدمات بأعلى مستوى.

وذكر أن الهدف الأهم والأسمى هو تمكين المستفيدين من تملك مساكن ملائمة بمعايير تلبي تطلعاتهم حيث يتكون من نموذجين نجد والعالية وبمساحات واسعة وأسعار منافسة، وأن الوحدات ستكون بأعلى معايير البناء والجودة.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير المهندس عبدالإله الحقباني: على مدار أكثر من 40 عاما أنجز الشركاء في شركة "ثبات للإنشاءات "إحدى شركات مجموعة المهيدب" وشركة "رافال للتطوير العقاري"، سلسلة من المشروعات العقارية الرائدة على مستوى المملكة بشكل عام وبالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بشكل خاص، منها ملعب الجوهرة بجدة، مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، برج رافال وضاحية الرابية بمدينة الرياض ومشروع "مد السكني" الواقع في ضاحية الواجهة في مدينة الدمام ضمن برنامج سكني.

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