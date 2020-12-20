"الهايكنق".. تجربة سياحية جمعت بين سحر الطبيعة ومتعة المناخ

حمل شتاء السعودية فرصة رائعة لعشاقه للتعرف على المعالم والجبال

تُشكل رياضة "الهايكنق" إحدى التجارب الغنية والممتعة التي تمنح ممارسيها فوائد حيوية منها ما يرتبط بالصحة، كزيادة اللياقة التي تلعب دوراً بارزاً في تعزيز صحة الإنسان وشخصيته وسماته النفسية، وآخر ترفيهي كالاستمتاع بالهواء الطلق واكتشاف الكنوز الطبيعية للمملكة العربية السعودية.



وتشكل تضاريس المملكة العربية السعودية بجبالها وسهولها وهضابها بيئة خصبة وجاذبة لممارسة هذه الرياضة، حيث وضع موسم شتاء السعودية خيارات واسعة ومختلفة من المغامرات الممتعة في قمم الجبال وبين أحضان الطبيعة وفق باقات وخيارات متنوعة تناسب جميع عاشقيها.

وحمل موسم "شتاء السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في العاشر من ديسمبر الجاري تحت شعار "الشتاء حولك"، فرصة رائعة لعشاق مغامرات "الهايكنق" أو رياضة المشي الجبلي والتعرف على أنواع الصخور والأتربة والنباتات وأسماء الجبال والمعالم والممرات التي يعبرها ممارسيها، مستمتعين بالأجواء المعتدلة أو الباردة اللطيفة وسط تطبيق كامل للاحترازات والبروتوكولات؛ لضمان تجربة شيقة ومثالية وآمنة مع مدربين محترفين.

وينشط القطاع السياحي المشارك في الموسم من منظمي الرحلات في توفير العديد من التجارب السياحية بشكل منظم ومتقن يضمن سلامة المشاركين والاستمتاع السياحي المتكامل، ومن ذلك تقديم باقات خاصة برياضة "الهايكنق"، ويمكن للراغبين في ممارستها زيارة موقع "روح السعودية" للاستفادة من الباقات السياحية المقدمة من خلاله.