بالفيديو.. "إمارة مكة" تستعرض مراحل "مطار جدة" قديمًا وحديثًا

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" مراحل بداية الطيران المدني منذ أن وصلت الطائرة المدنية "داكوتا دي سي 3" إلى مطار جدة عام 1945م.

وتأتي هذه التغطية ضمن جهود إعلام إمارة المنطقة في استعراض الجهود الحكومية والسرد التاريخي لها.

واستعرض سناب الإمارة أيضاً عددًا من الصور لمطار جدة قديماً حين كان في وسط المدينة، وأخرى لافتتاح الملك خالد بن عبدالعزيز لمطار الملك عبدالعزيز عام 1981م.

واختتمت التغطية بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في 25 محرم 1441هـ ونبذة بسيطة بالأرقام عن أبرز المرفقات بالمطار.