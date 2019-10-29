النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "إمارة مكة" تستعرض مراحل "مطار جدة" قديمًا وحديثًا

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" مراحل بداية الطيران المدني منذ أن وصلت الطائرة المدنية "داكوتا دي سي 3" إلى مطار جدة عام 1945م.

وتأتي هذه التغطية ضمن جهود إعلام إمارة المنطقة في استعراض الجهود الحكومية والسرد التاريخي لها.

واستعرض سناب الإمارة أيضاً عددًا من الصور لمطار جدة قديماً حين كان في وسط المدينة، وأخرى لافتتاح الملك خالد بن عبدالعزيز لمطار الملك عبدالعزيز عام 1981م.

واختتمت التغطية بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في 25 محرم 1441هـ ونبذة بسيطة بالأرقام عن أبرز المرفقات بالمطار.

إمارة مكة الطيران المدني مطار جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "إمارة مكة" تستعرض مراحل "مطار جدة" قديمًا وحديثًا
سبق

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" مراحل بداية الطيران المدني منذ أن وصلت الطائرة المدنية "داكوتا دي سي 3" إلى مطار جدة عام 1945م.

وتأتي هذه التغطية ضمن جهود إعلام إمارة المنطقة في استعراض الجهود الحكومية والسرد التاريخي لها.

واستعرض سناب الإمارة أيضاً عددًا من الصور لمطار جدة قديماً حين كان في وسط المدينة، وأخرى لافتتاح الملك خالد بن عبدالعزيز لمطار الملك عبدالعزيز عام 1981م.

واختتمت التغطية بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في 25 محرم 1441هـ ونبذة بسيطة بالأرقام عن أبرز المرفقات بالمطار.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
07:12 PM

بالفيديو.. "إمارة مكة" تستعرض مراحل "مطار جدة" قديمًا وحديثًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
2,525

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" مراحل بداية الطيران المدني منذ أن وصلت الطائرة المدنية "داكوتا دي سي 3" إلى مطار جدة عام 1945م.

وتأتي هذه التغطية ضمن جهود إعلام إمارة المنطقة في استعراض الجهود الحكومية والسرد التاريخي لها.

واستعرض سناب الإمارة أيضاً عددًا من الصور لمطار جدة قديماً حين كان في وسط المدينة، وأخرى لافتتاح الملك خالد بن عبدالعزيز لمطار الملك عبدالعزيز عام 1981م.

واختتمت التغطية بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في 25 محرم 1441هـ ونبذة بسيطة بالأرقام عن أبرز المرفقات بالمطار.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,744
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,203
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,368

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة