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أمطار خفيفة وغبار.. الحصيني يكشف ملامح طقس الساعات القادمة

قال: توجد السحب على أجزاءٍ من الرياض "بما فيها العاصمة"

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: توجد السحب على أجزاء من الرياض "بما فيها العاصمة"، والشرقية؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً؛ قد تهطل بعض الأمطار الخفيفة.

وتابع: رياح مغبرة على جنوبي منطقتَي الرياض والشرقية وبين ينبع وجدة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار خفيفة وغبار.. الحصيني يكشف ملامح طقس الساعات القادمة
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: توجد السحب على أجزاء من الرياض "بما فيها العاصمة"، والشرقية؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً؛ قد تهطل بعض الأمطار الخفيفة.

وتابع: رياح مغبرة على جنوبي منطقتَي الرياض والشرقية وبين ينبع وجدة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:27 AM

أمطار خفيفة وغبار.. الحصيني يكشف ملامح طقس الساعات القادمة

قال: توجد السحب على أجزاءٍ من الرياض "بما فيها العاصمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: توجد السحب على أجزاء من الرياض "بما فيها العاصمة"، والشرقية؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً؛ قد تهطل بعض الأمطار الخفيفة.

وتابع: رياح مغبرة على جنوبي منطقتَي الرياض والشرقية وبين ينبع وجدة.

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