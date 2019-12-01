النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لدولة السيد شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، في وفاة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق؛ ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق؛ وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وفاة ياسوهيرو ناكاسوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لدولة السيد شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، في وفاة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق؛ ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق؛ وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
09:17 PM

القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
663

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لدولة السيد شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، في وفاة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق؛ ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني، رئيس وزراء اليابان الأسبق؛ وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,366
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,506

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة