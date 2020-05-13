ارتفاع الإصابات بكورونا في باكستان إلى 35298 حالة

وصل عدد حالات الوفاة الإجمالي في البلاد إلى 761 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 25298 حالة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 761 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن 8812 حالة من المصابين تماثلت للشفاء، في حين تخضع 24787 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف المركز أنه توجد من إجمالي الإصابات في باكستان 13225 حالة في إقليم البنجاب، و13341 حالة في إقليم السند، و5252 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2158 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 759 حالة إصابة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و475 حالة في منطقة جلجت بلتستان، مع وجود 88 حالة في إقليم كشمير الحرة.