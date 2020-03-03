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"عطاءٌ للكبار يصنعه الأخيار".. مبادرة لـ"وقار" بـ"جامعة نورة"

بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية.. وتضمنت ركنًا تعريفيًا بالجمعية

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، بمبادرة "عطاءٌ للكبار يصنعه الأخيار"، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي تنظمه كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

وتلخّصت "المشاركة" بركنٍ تعريفيٍ تَضمّن التعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة الى التعريف بمفهوم الخدمة الاجتماعية ودور الأخصائي الاجتماعي بمجال رعاية كبار السن، كما وزعت كتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالعزيز الهدلق، أن أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في هذه الفعاليات تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به، مشيراً إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار مبادرة عطاءٌ للكبار يصنعه الأخيار

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عطاءٌ للكبار يصنعه الأخيار".. مبادرة لـ"وقار" بـ"جامعة نورة"
سبق

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، بمبادرة "عطاءٌ للكبار يصنعه الأخيار"، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي تنظمه كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

وتلخّصت "المشاركة" بركنٍ تعريفيٍ تَضمّن التعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة الى التعريف بمفهوم الخدمة الاجتماعية ودور الأخصائي الاجتماعي بمجال رعاية كبار السن، كما وزعت كتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالعزيز الهدلق، أن أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في هذه الفعاليات تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به، مشيراً إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:46 PM

"عطاءٌ للكبار يصنعه الأخيار".. مبادرة لـ"وقار" بـ"جامعة نورة"

بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية.. وتضمنت ركنًا تعريفيًا بالجمعية

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عمر السبيعي - الرياض
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شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، بمبادرة "عطاءٌ للكبار يصنعه الأخيار"، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي تنظمه كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

وتلخّصت "المشاركة" بركنٍ تعريفيٍ تَضمّن التعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة الى التعريف بمفهوم الخدمة الاجتماعية ودور الأخصائي الاجتماعي بمجال رعاية كبار السن، كما وزعت كتيبات للتعريف بخدمات الجمعية وأهدافها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالعزيز الهدلق، أن أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في هذه الفعاليات تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به، مشيراً إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

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