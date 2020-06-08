إندونيسيا.. 847 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32033 والوفيات 1883

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية يوم الاثنين، 847 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32033 والوفيات إلى 1883.

ووفق "رويترز" أفادت وثيقة للفريق المكلف بالتعامل مع مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بأن إندونيسيا أجرت فحوصًا لأكثر من 274400 شخص.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 10904 تعافوا من المرض.