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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر في الرياض

الجاني أطلق على ضحيته عدة طلقات مما أدى لوفاته

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض.

وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وقال البيان: أقدم أحمد بن مناجي بن علي نهاري "سعودي الجنسية" على قتل عبدالله بن محمد بن منير الشهراني "سعودي الجنسية"، وذلك بإطلاق عدة طلقات عليه مما أدى لوفاته.

وأضافت "الداخلية": تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد بن مناجي بن علي نهاري "سعودي الجنسية" اليوم الخميس 7/ 11/ 1442هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر في الرياض
سبق

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض.

وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وقال البيان: أقدم أحمد بن مناجي بن علي نهاري "سعودي الجنسية" على قتل عبدالله بن محمد بن منير الشهراني "سعودي الجنسية"، وذلك بإطلاق عدة طلقات عليه مما أدى لوفاته.

وأضافت "الداخلية": تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد بن مناجي بن علي نهاري "سعودي الجنسية" اليوم الخميس 7/ 11/ 1442هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
01:18 PM

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر في الرياض

الجاني أطلق على ضحيته عدة طلقات مما أدى لوفاته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
36,625

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض.

وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وقال البيان: أقدم أحمد بن مناجي بن علي نهاري "سعودي الجنسية" على قتل عبدالله بن محمد بن منير الشهراني "سعودي الجنسية"، وذلك بإطلاق عدة طلقات عليه مما أدى لوفاته.

وأضافت "الداخلية": تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد بن مناجي بن علي نهاري "سعودي الجنسية" اليوم الخميس 7/ 11/ 1442هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

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