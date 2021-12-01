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"الصحة العالمية" تؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن بمتحور "أوميكرون"

أكدت أن التحورات صفة أساسية للفيروسات خاصة إذا زاد انتشارها بين الأفراد

أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بالمتحور الجديد لفيروس "كورونا" "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن التحورات صفة أساسية للفيروسات خاصة إذا زاد انتشارها بين الأفراد.

وأوضح المنظري -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم عبر الاتصال المرئي- أن جميع الدلائل تشير إلى أن أعراض المتحور "أوميكرون" ليست شديدة، مؤكدًا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية هو أنجح وأسلم الطرق للحماية من فيروس "كورونا" بوجه عام والمتحور "أوميكرون" بوجه خاص، بالإضافة إلى نشر مظلة تلقي اللقاحات.

وقال: إن فيروس "كورونا" لا يزال يؤثر سلبًا على حياة الناس وصحتهم في جميع أنحاء الإقليم وخارجه، لافتًا النظر إلى أن ظهور المتحور الجديد المثير للقلق "أوميكرون" أدى إلى تفاقم الوضع، كما أنه يُشكل تهديدات محتملة للمكاسب التي تحققت بصعوبة خلال العامين الماضيين.

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"الصحة العالمية" تؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن بمتحور "أوميكرون"
سبق

أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بالمتحور الجديد لفيروس "كورونا" "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن التحورات صفة أساسية للفيروسات خاصة إذا زاد انتشارها بين الأفراد.

وأوضح المنظري -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم عبر الاتصال المرئي- أن جميع الدلائل تشير إلى أن أعراض المتحور "أوميكرون" ليست شديدة، مؤكدًا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية هو أنجح وأسلم الطرق للحماية من فيروس "كورونا" بوجه عام والمتحور "أوميكرون" بوجه خاص، بالإضافة إلى نشر مظلة تلقي اللقاحات.

وقال: إن فيروس "كورونا" لا يزال يؤثر سلبًا على حياة الناس وصحتهم في جميع أنحاء الإقليم وخارجه، لافتًا النظر إلى أن ظهور المتحور الجديد المثير للقلق "أوميكرون" أدى إلى تفاقم الوضع، كما أنه يُشكل تهديدات محتملة للمكاسب التي تحققت بصعوبة خلال العامين الماضيين.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
05:56 PM

"الصحة العالمية" تؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن بمتحور "أوميكرون"

أكدت أن التحورات صفة أساسية للفيروسات خاصة إذا زاد انتشارها بين الأفراد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بالمتحور الجديد لفيروس "كورونا" "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن التحورات صفة أساسية للفيروسات خاصة إذا زاد انتشارها بين الأفراد.

وأوضح المنظري -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم عبر الاتصال المرئي- أن جميع الدلائل تشير إلى أن أعراض المتحور "أوميكرون" ليست شديدة، مؤكدًا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية هو أنجح وأسلم الطرق للحماية من فيروس "كورونا" بوجه عام والمتحور "أوميكرون" بوجه خاص، بالإضافة إلى نشر مظلة تلقي اللقاحات.

وقال: إن فيروس "كورونا" لا يزال يؤثر سلبًا على حياة الناس وصحتهم في جميع أنحاء الإقليم وخارجه، لافتًا النظر إلى أن ظهور المتحور الجديد المثير للقلق "أوميكرون" أدى إلى تفاقم الوضع، كما أنه يُشكل تهديدات محتملة للمكاسب التي تحققت بصعوبة خلال العامين الماضيين.

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