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لأول مرة.. سوق السفر العربي يفتح أبواب البيع المباشر للجمهور

ليوم واحد قبل الافتتاح الرسمي

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019، ولأول مرة في تاريخ المعرض عن إطلاق البيع المباشر ضمن فعالية يوم المستهلك في إطار تركيز الشركة على الأحداث والفعاليات الجديدة.

وتبدأ هذه الفاعلية يوم السبت 27 أبريل قبل انطلاق معرض سوق السفر العربي، وستقدم فيه أكثر من 30 شركة عارضة من وجهات إقليمية عالمية مختلفة في قطاع السياحة والضيافة صفقات بيعية مباشرة لأول مرة.

وأكدت مديرة معرض سوق السفر العربي: أن يوم المستهلك "هوليداي شوبر" الحصرية على هامش معرض سوق السفر العربي والتي تأتي كاستجابة مباشرة لردود الأفعال الإيجابية والطلب المتزايد من قبل المستهلكين في قطاع السياحة والضيافة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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لأول مرة.. سوق السفر العربي يفتح أبواب البيع المباشر للجمهور
سبق

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019، ولأول مرة في تاريخ المعرض عن إطلاق البيع المباشر ضمن فعالية يوم المستهلك في إطار تركيز الشركة على الأحداث والفعاليات الجديدة.

وتبدأ هذه الفاعلية يوم السبت 27 أبريل قبل انطلاق معرض سوق السفر العربي، وستقدم فيه أكثر من 30 شركة عارضة من وجهات إقليمية عالمية مختلفة في قطاع السياحة والضيافة صفقات بيعية مباشرة لأول مرة.

وأكدت مديرة معرض سوق السفر العربي: أن يوم المستهلك "هوليداي شوبر" الحصرية على هامش معرض سوق السفر العربي والتي تأتي كاستجابة مباشرة لردود الأفعال الإيجابية والطلب المتزايد من قبل المستهلكين في قطاع السياحة والضيافة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
06:37 PM

لأول مرة.. سوق السفر العربي يفتح أبواب البيع المباشر للجمهور

ليوم واحد قبل الافتتاح الرسمي

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خالد خليل - الرياض
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أعلنت الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019، ولأول مرة في تاريخ المعرض عن إطلاق البيع المباشر ضمن فعالية يوم المستهلك في إطار تركيز الشركة على الأحداث والفعاليات الجديدة.

وتبدأ هذه الفاعلية يوم السبت 27 أبريل قبل انطلاق معرض سوق السفر العربي، وستقدم فيه أكثر من 30 شركة عارضة من وجهات إقليمية عالمية مختلفة في قطاع السياحة والضيافة صفقات بيعية مباشرة لأول مرة.

وأكدت مديرة معرض سوق السفر العربي: أن يوم المستهلك "هوليداي شوبر" الحصرية على هامش معرض سوق السفر العربي والتي تأتي كاستجابة مباشرة لردود الأفعال الإيجابية والطلب المتزايد من قبل المستهلكين في قطاع السياحة والضيافة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,472
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,178
29 مليار ..

29 مليار ..

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15,522
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