النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران

تبلغ مساحته الكلية نحو 130م2 ويتسع لـ57 مصليًا.. جاهز لإقامة الصلوات فيه

يقع مسجد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- التاريخي في وسط البلدة القديمة غرب محافظة ثار في منطقة نجران جنوب المملكة، ويعد من أقدم مباني القرية، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز الآن لإقامة الصلوات فيه.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد أبي بكر الصديق كونه أقدم مسجد بمنطقة ثار القديمة، ويعد المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة، وكان يأتيه أهالي القرية وأهل القرى المجاورة للصلاة فيه صلاة الجمعة، ويعد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارةً ثقافية وعلمية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة؛ حيث تعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات.

وكان الأهالي يتعلمون فيه القراءة والقرآن الكريم، وله دور اجتماعي بارز؛ حيث تعقد فيه اجتماعات الأهالي لمناقشة أمورهم اليومية وحل المشكلات والمنازعات.

ويقع مسجد أبي بكر الصديق بالبلدة القديمة على بعد نحو 3 كم غرب مدينة ثار التابعة لمنطقة نجران التي تبعد نحو 120 كم شمال شرق مدينة نجران، وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو (130م2) ويتسع لنحو (57) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وفناء خارجي، وخلوة، ودورة مياه، والمسجد مبني من البلوك وسقفه من مرابيع خشبية تعلوها ألواح خشبية ثم طبقة خراسانية.

وبعد تطوير مسجد أبي بكر الصديق التاريخي أضيف له في وقتنا الحالي بيت الصلاة وسرحة المسجد، والخلوة، ومصلى للنساء، ودورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء، ويتسع لـ(118) مصليًا.

مسجد أبي بكر الصديق نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران
سبق

يقع مسجد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- التاريخي في وسط البلدة القديمة غرب محافظة ثار في منطقة نجران جنوب المملكة، ويعد من أقدم مباني القرية، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز الآن لإقامة الصلوات فيه.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد أبي بكر الصديق كونه أقدم مسجد بمنطقة ثار القديمة، ويعد المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة، وكان يأتيه أهالي القرية وأهل القرى المجاورة للصلاة فيه صلاة الجمعة، ويعد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارةً ثقافية وعلمية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة؛ حيث تعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات.

وكان الأهالي يتعلمون فيه القراءة والقرآن الكريم، وله دور اجتماعي بارز؛ حيث تعقد فيه اجتماعات الأهالي لمناقشة أمورهم اليومية وحل المشكلات والمنازعات.

ويقع مسجد أبي بكر الصديق بالبلدة القديمة على بعد نحو 3 كم غرب مدينة ثار التابعة لمنطقة نجران التي تبعد نحو 120 كم شمال شرق مدينة نجران، وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو (130م2) ويتسع لنحو (57) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وفناء خارجي، وخلوة، ودورة مياه، والمسجد مبني من البلوك وسقفه من مرابيع خشبية تعلوها ألواح خشبية ثم طبقة خراسانية.

وبعد تطوير مسجد أبي بكر الصديق التاريخي أضيف له في وقتنا الحالي بيت الصلاة وسرحة المسجد، والخلوة، ومصلى للنساء، ودورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء، ويتسع لـ(118) مصليًا.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
06:35 PM

من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران

تبلغ مساحته الكلية نحو 130م2 ويتسع لـ57 مصليًا.. جاهز لإقامة الصلوات فيه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
539

يقع مسجد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- التاريخي في وسط البلدة القديمة غرب محافظة ثار في منطقة نجران جنوب المملكة، ويعد من أقدم مباني القرية، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز الآن لإقامة الصلوات فيه.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد أبي بكر الصديق كونه أقدم مسجد بمنطقة ثار القديمة، ويعد المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة، وكان يأتيه أهالي القرية وأهل القرى المجاورة للصلاة فيه صلاة الجمعة، ويعد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارةً ثقافية وعلمية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة؛ حيث تعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات.

وكان الأهالي يتعلمون فيه القراءة والقرآن الكريم، وله دور اجتماعي بارز؛ حيث تعقد فيه اجتماعات الأهالي لمناقشة أمورهم اليومية وحل المشكلات والمنازعات.

ويقع مسجد أبي بكر الصديق بالبلدة القديمة على بعد نحو 3 كم غرب مدينة ثار التابعة لمنطقة نجران التي تبعد نحو 120 كم شمال شرق مدينة نجران، وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو (130م2) ويتسع لنحو (57) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وفناء خارجي، وخلوة، ودورة مياه، والمسجد مبني من البلوك وسقفه من مرابيع خشبية تعلوها ألواح خشبية ثم طبقة خراسانية.

وبعد تطوير مسجد أبي بكر الصديق التاريخي أضيف له في وقتنا الحالي بيت الصلاة وسرحة المسجد، والخلوة، ومصلى للنساء، ودورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء، ويتسع لـ(118) مصليًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,069
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,925

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة