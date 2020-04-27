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42 مقترحًا وبحثًا يفوزون في مبادرة جامعة المؤسس لحلول "كورونا" الإبداعية

230 بحثًا استقبلتها وكالة الجامعة للدراسات العليا.. وعلى 4 محاور ركزت اللجنة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن فوز 42 مقترحًا بحثيًّا في مبادرة مدير الجامعة للأبحاث المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من إجمالي 230 بحثًا استقبلتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة خلال الفترة الماضية.

وركزت اللجان المخصصة لفرز الأبحاث على المقترحات التي تقدم حلولًا إبداعية، ودعم المشاركة المجتمعية في أربعة محاور تتمثل في: الطبي، والمجتمعي، والاقتصادي، والبنية التحتية والتكنولوجية، والبيئة.

وأفاد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، أن المبادرة التي طرحتها الوكالة، تأتي انطلاقًا من دور "جامعة الملك عبدالعزيز" الرائد، ومسؤوليتها المجتمعية، وبدعم مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ حيث تم طرح المبادرة في 26 من شهر رجب الماضي لتشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة، وبهدف التنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية للجائحة، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وشكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جميعَ الباحثين الذين بادروا بالمشاركة مع مبادرة الجامعة التي تهدف إلى التقليل من آثار الجائحة ودراسة مختلف الجوانب الطبية والمجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، وجميع فِرَق العمل المساهمة منذ بدء المبادرة حتى إعلان نتائج الفِرَق الفائزة.

فيروس كورونا الجديد جامعة الملك عبدالعزيز

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42 مقترحًا وبحثًا يفوزون في مبادرة جامعة المؤسس لحلول "كورونا" الإبداعية
سبق

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن فوز 42 مقترحًا بحثيًّا في مبادرة مدير الجامعة للأبحاث المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من إجمالي 230 بحثًا استقبلتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة خلال الفترة الماضية.

وركزت اللجان المخصصة لفرز الأبحاث على المقترحات التي تقدم حلولًا إبداعية، ودعم المشاركة المجتمعية في أربعة محاور تتمثل في: الطبي، والمجتمعي، والاقتصادي، والبنية التحتية والتكنولوجية، والبيئة.

وأفاد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، أن المبادرة التي طرحتها الوكالة، تأتي انطلاقًا من دور "جامعة الملك عبدالعزيز" الرائد، ومسؤوليتها المجتمعية، وبدعم مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ حيث تم طرح المبادرة في 26 من شهر رجب الماضي لتشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة، وبهدف التنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية للجائحة، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وشكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جميعَ الباحثين الذين بادروا بالمشاركة مع مبادرة الجامعة التي تهدف إلى التقليل من آثار الجائحة ودراسة مختلف الجوانب الطبية والمجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، وجميع فِرَق العمل المساهمة منذ بدء المبادرة حتى إعلان نتائج الفِرَق الفائزة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:45 PM

42 مقترحًا وبحثًا يفوزون في مبادرة جامعة المؤسس لحلول "كورونا" الإبداعية

230 بحثًا استقبلتها وكالة الجامعة للدراسات العليا.. وعلى 4 محاور ركزت اللجنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن فوز 42 مقترحًا بحثيًّا في مبادرة مدير الجامعة للأبحاث المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من إجمالي 230 بحثًا استقبلتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة خلال الفترة الماضية.

وركزت اللجان المخصصة لفرز الأبحاث على المقترحات التي تقدم حلولًا إبداعية، ودعم المشاركة المجتمعية في أربعة محاور تتمثل في: الطبي، والمجتمعي، والاقتصادي، والبنية التحتية والتكنولوجية، والبيئة.

وأفاد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، أن المبادرة التي طرحتها الوكالة، تأتي انطلاقًا من دور "جامعة الملك عبدالعزيز" الرائد، ومسؤوليتها المجتمعية، وبدعم مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ حيث تم طرح المبادرة في 26 من شهر رجب الماضي لتشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة، وبهدف التنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية للجائحة، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وشكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جميعَ الباحثين الذين بادروا بالمشاركة مع مبادرة الجامعة التي تهدف إلى التقليل من آثار الجائحة ودراسة مختلف الجوانب الطبية والمجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، وجميع فِرَق العمل المساهمة منذ بدء المبادرة حتى إعلان نتائج الفِرَق الفائزة.

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