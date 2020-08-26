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رئيس جامعة الملك خالد يدشن مبادرة "آمن" تزامنًا مع العام الجامعي الجديد

أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية

دشن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الجامعة بأبها؛ مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن – Safe) التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة أيدها الله، وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، ومشيدًا بالمبادرة.

جامعة الملك خالد مبادرة آمن

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس جامعة الملك خالد يدشن مبادرة "آمن" تزامنًا مع العام الجامعي الجديد
سبق

دشن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الجامعة بأبها؛ مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن – Safe) التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة أيدها الله، وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، ومشيدًا بالمبادرة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
05:47 PM

رئيس جامعة الملك خالد يدشن مبادرة "آمن" تزامنًا مع العام الجامعي الجديد

أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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دشن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الجامعة بأبها؛ مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن – Safe) التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء ومنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة أيدها الله، وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، ومشيدًا بالمبادرة.

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