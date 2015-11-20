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"هيئة الإذاعة" تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.. مساء الأحد

استضافة مذيعين سابقين.. وبثّ تقريرٍ عن الراحلين بعنوان "ما نسيناكم"

تحتفي هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء غدٍ الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وبحسب القائمين على الحفل؛ فإن الاحتفالية ستشهد مشاركة عدد من المذيعين السابقين في نشرات الأخبار والبرامج في اليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام، من بينهم حسين النجار ومزيد السبيعي وسليمان العيدي وغيرهم.

وسيتم عرض تقارير خاصة عن تاريخ التلفزيون السعودي وتقرير عن أبطال التلفزيون إلى جانب تقرير عن الراحلين تحت عنوان "ما نسيناكم".

وتتضمن الاحتفالية عزف مقطوعات موسيقية لشارة بدايات انطلاقة التلفزيون السعودي وتكريم عدد من الشخصيات البارزة.

وفيما يلي استعراض لبعض المحطات البارزة في تاريخ التلفزيون السعودي:

1382هـ/ 1963م

صدور أمر ملكي بإنشاء وزارة الإعلام، وتعيين جميل الحجيلان أول وزير لها.

1383هـ/ 1963م

قرار مجلس الوزراء إنشاء التلفزيون في المملكة لمواكبة التقدم

1385هـ/ 1965م.

بدء الإنتاج المحلي، والبث في محطتي جدة والرياض.

1391هـ/ 1971م

تعيين مدير عام للتلفزيون لأول مرة.

1392هـ/ 1972م

أول بث مباشر لوقفة عرفات.

1395هـ/ 1975م

إنشاء وكالة للإذاعة والتلفزيون.

1403هـ/ 1983م

أصبح للتلفزيون قناتان الأولى القناة الرئيسة باللغة العربية، والقناة الثانية باللغة الإنجليزية.

1396هـ/ 1976م

أول بث ملون بالتلفزيون السعودي.

1433هـ/ 2021م

إقرار تحويل التلفزيون السعودي والإذاعة إلى هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الإذاعة" تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.. مساء الأحد
سبق

تحتفي هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء غدٍ الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وبحسب القائمين على الحفل؛ فإن الاحتفالية ستشهد مشاركة عدد من المذيعين السابقين في نشرات الأخبار والبرامج في اليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام، من بينهم حسين النجار ومزيد السبيعي وسليمان العيدي وغيرهم.

وسيتم عرض تقارير خاصة عن تاريخ التلفزيون السعودي وتقرير عن أبطال التلفزيون إلى جانب تقرير عن الراحلين تحت عنوان "ما نسيناكم".

وتتضمن الاحتفالية عزف مقطوعات موسيقية لشارة بدايات انطلاقة التلفزيون السعودي وتكريم عدد من الشخصيات البارزة.

وفيما يلي استعراض لبعض المحطات البارزة في تاريخ التلفزيون السعودي:

1382هـ/ 1963م

صدور أمر ملكي بإنشاء وزارة الإعلام، وتعيين جميل الحجيلان أول وزير لها.

1383هـ/ 1963م

قرار مجلس الوزراء إنشاء التلفزيون في المملكة لمواكبة التقدم

1385هـ/ 1965م.

بدء الإنتاج المحلي، والبث في محطتي جدة والرياض.

1391هـ/ 1971م

تعيين مدير عام للتلفزيون لأول مرة.

1392هـ/ 1972م

أول بث مباشر لوقفة عرفات.

1395هـ/ 1975م

إنشاء وكالة للإذاعة والتلفزيون.

1403هـ/ 1983م

أصبح للتلفزيون قناتان الأولى القناة الرئيسة باللغة العربية، والقناة الثانية باللغة الإنجليزية.

1396هـ/ 1976م

أول بث ملون بالتلفزيون السعودي.

1433هـ/ 2021م

إقرار تحويل التلفزيون السعودي والإذاعة إلى هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون".

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
04:33 PM

"هيئة الإذاعة" تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.. مساء الأحد

استضافة مذيعين سابقين.. وبثّ تقريرٍ عن الراحلين بعنوان "ما نسيناكم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفي هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء غدٍ الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وبحسب القائمين على الحفل؛ فإن الاحتفالية ستشهد مشاركة عدد من المذيعين السابقين في نشرات الأخبار والبرامج في اليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام، من بينهم حسين النجار ومزيد السبيعي وسليمان العيدي وغيرهم.

وسيتم عرض تقارير خاصة عن تاريخ التلفزيون السعودي وتقرير عن أبطال التلفزيون إلى جانب تقرير عن الراحلين تحت عنوان "ما نسيناكم".

وتتضمن الاحتفالية عزف مقطوعات موسيقية لشارة بدايات انطلاقة التلفزيون السعودي وتكريم عدد من الشخصيات البارزة.

وفيما يلي استعراض لبعض المحطات البارزة في تاريخ التلفزيون السعودي:

1382هـ/ 1963م

صدور أمر ملكي بإنشاء وزارة الإعلام، وتعيين جميل الحجيلان أول وزير لها.

1383هـ/ 1963م

قرار مجلس الوزراء إنشاء التلفزيون في المملكة لمواكبة التقدم

1385هـ/ 1965م.

بدء الإنتاج المحلي، والبث في محطتي جدة والرياض.

1391هـ/ 1971م

تعيين مدير عام للتلفزيون لأول مرة.

1392هـ/ 1972م

أول بث مباشر لوقفة عرفات.

1395هـ/ 1975م

إنشاء وكالة للإذاعة والتلفزيون.

1403هـ/ 1983م

أصبح للتلفزيون قناتان الأولى القناة الرئيسة باللغة العربية، والقناة الثانية باللغة الإنجليزية.

1396هـ/ 1976م

أول بث ملون بالتلفزيون السعودي.

1433هـ/ 2021م

إقرار تحويل التلفزيون السعودي والإذاعة إلى هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون".

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