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سأتكفل بجنازته.. مقطع للمُبلِغ عن "صريع الشرطة الأمريكية": نادم.. ومهدد

من أصول فلسطينية.. يقول: لم تكن هناك جريمة وقت الاستدعاء.. كان بلاغًا عن العملة

قال الأمريكي من أصول فلسطينية محمود أبو ميالة، الذي أبلغ الشرطة عن "جورج فلويد" الذي قُتل على يد رجال الشرطة: إنه نادم على الإبلاغ عن جورج فلويد على خلفية الأموال المزورة.

وقال "أبو ميالة"، في مقطع مسجل: إنه عندما تم استدعاء الشرطة لم تكن هناك جريمة؛ بل كان بلاغًا عن العملة التي قدّمها لبائع آخر وقبلها؛ ولكن قبل مغادرته تم تعريف العملة بأنها مزيفة، وقال إن غضبهم لم يتوقف نحو تعامل الشرطة والتمييز العرقي.

وتابع، في تصريحات إعلامية، أنه وعائلته تلقوا تهديدات، وأنه سيتكفل بجنازة جورج فلويد كنوع من التعاطف مع أسرته.

الشرطة الأمريكية جورج فلويد

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سأتكفل بجنازته.. مقطع للمُبلِغ عن "صريع الشرطة الأمريكية": نادم.. ومهدد
سبق

قال الأمريكي من أصول فلسطينية محمود أبو ميالة، الذي أبلغ الشرطة عن "جورج فلويد" الذي قُتل على يد رجال الشرطة: إنه نادم على الإبلاغ عن جورج فلويد على خلفية الأموال المزورة.

وقال "أبو ميالة"، في مقطع مسجل: إنه عندما تم استدعاء الشرطة لم تكن هناك جريمة؛ بل كان بلاغًا عن العملة التي قدّمها لبائع آخر وقبلها؛ ولكن قبل مغادرته تم تعريف العملة بأنها مزيفة، وقال إن غضبهم لم يتوقف نحو تعامل الشرطة والتمييز العرقي.

وتابع، في تصريحات إعلامية، أنه وعائلته تلقوا تهديدات، وأنه سيتكفل بجنازة جورج فلويد كنوع من التعاطف مع أسرته.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
12:47 PM

سأتكفل بجنازته.. مقطع للمُبلِغ عن "صريع الشرطة الأمريكية": نادم.. ومهدد

من أصول فلسطينية.. يقول: لم تكن هناك جريمة وقت الاستدعاء.. كان بلاغًا عن العملة

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
6,879

قال الأمريكي من أصول فلسطينية محمود أبو ميالة، الذي أبلغ الشرطة عن "جورج فلويد" الذي قُتل على يد رجال الشرطة: إنه نادم على الإبلاغ عن جورج فلويد على خلفية الأموال المزورة.

وقال "أبو ميالة"، في مقطع مسجل: إنه عندما تم استدعاء الشرطة لم تكن هناك جريمة؛ بل كان بلاغًا عن العملة التي قدّمها لبائع آخر وقبلها؛ ولكن قبل مغادرته تم تعريف العملة بأنها مزيفة، وقال إن غضبهم لم يتوقف نحو تعامل الشرطة والتمييز العرقي.

وتابع، في تصريحات إعلامية، أنه وعائلته تلقوا تهديدات، وأنه سيتكفل بجنازة جورج فلويد كنوع من التعاطف مع أسرته.

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