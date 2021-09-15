"إغاثي" الملك يدعم الطوارئ مكافحة الأمراض بحجة لخدمة 2.605 مستفيدين

المركز يسلم المساعدات الطبية المقدمة من المملكة للأوروغواي لمكافحة كورونا

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.605 مستفيدين خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.255 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 67 شخصًا، وعيادة التنويم 28 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ1.255 شخصًا.

كما راجع قسم المختبر 331 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.255 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 290 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطَين للتخلص من النفايات، وحملتَين للرش اليرقي، و3 حملات للرش الضبابي.

كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ172 مستفيدًا خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 50 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 41 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 27 مريضًا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ132 فردًا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 39 مريضًا، وتنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

إلى هذا سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المساعدات الطبية والوقائية لجمهورية الأوروغواي الشرقية، للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، بحضور وزير الصحة العامة بالأوروغواي دانييل ساليناس.

وأوضح السفير إياد حكيم في مؤتمر صحفي أقيم بهذه المناسبة، أن هذه المساعدات تأتي امتدادًا لجهود المملكة في مساندة الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الجائحة؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده.

وأعرب الوزير ساليناس من جانبه عن الشكر والامتنان للمملكة قيادة وشعبًا على هذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن الأوروغواي استفادت بشكل كبير من المساعدات السعودية في مكافحة جائحة كورونا بجميع مقاطعات البلاد.