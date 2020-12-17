"الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها
قال: أشكر خادم الحرمين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً.
وتابع: اليوم بداية انفراج هذه الأزمة، ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة".
وتلقى "الربيعة" جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح صباح اليوم.
وقال الوزير: بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.
وأكد "الربيعة" أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".
وأضاف الوزير: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".
وزير الصحة
توفيق الربيعة
فيروس كورونا الجديد
"الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-17
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً.
وتابع: اليوم بداية انفراج هذه الأزمة، ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة".
وتلقى "الربيعة" جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح صباح اليوم.
وقال الوزير: بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.
وأكد "الربيعة" أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".
وأضاف الوزير: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".
17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:16 AM
"الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها
قال: أشكر خادم الحرمين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً.
وتابع: اليوم بداية انفراج هذه الأزمة، ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة".
وتلقى "الربيعة" جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح صباح اليوم.
وقال الوزير: بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.
وأكد "الربيعة" أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".
وأضاف الوزير: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".