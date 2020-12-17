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"الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها

قال: أشكر خادم الحرمين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً.

وتابع: اليوم بداية انفراج هذه الأزمة، ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة".

وتلقى "الربيعة" جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح صباح اليوم.

وقال الوزير: بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.

وأكد "الربيعة" أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".

وأضاف الوزير: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها
سبق

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً.

وتابع: اليوم بداية انفراج هذه الأزمة، ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة".

وتلقى "الربيعة" جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح صباح اليوم.

وقال الوزير: بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.

وأكد "الربيعة" أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".

وأضاف الوزير: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:16 AM

"الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها

قال: أشكر خادم الحرمين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً.

وتابع: اليوم بداية انفراج هذه الأزمة، ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة".

وتلقى "الربيعة" جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح صباح اليوم.

وقال الوزير: بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.

وأكد "الربيعة" أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".

وأضاف الوزير: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".

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