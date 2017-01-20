"سكني": الأعزب لا يستوفي شروط التقديم على البرنامج

سيتم إتاحة الحجز حسب المخططات المتوافرة اليوم

أوضح "برنامج سكني" المخصص لتمكين الأُسر السعودية من تملُّك مسكنها الأول أن الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة؛ فمن شروط الاستحقاق لدى "سكني" أن يكون المتقدم متزوجًا.

يُذكر أن البرنامج أوضح أمس أنه سيتم إتاحة الحجز عبر منصة سكني ابتداء من اليوم الخميس 20-1-2022، كما سيقوم بإشعار المستفيدين عبر خدمة الإشعارات في تطبيق سكني.

يُشار إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بـ"بوابة سكني" يواجه مشاكل تقنية منذ بدء اليوم الخميس، وقد علل ذلك حساب البرنامج على تويتر بأنه يعود لكثرة الضغط على خوادم البوابة.