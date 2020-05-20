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حائل تسجل 33 إصابة بـ"كورونا" اليوم

المعدل الأعلى لها منذ تفشي الفيروس

شهدت منطقة حائل، اليوم، أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية التفشي، حيث أدت 33 إصابة جديدة إلى رفع العدد الإجمالي للإصابات بالمنطقة إلى 143 حالة، من بينها 102 حالة نشطة بحائل، وأخرى بمحافظة الغزالة، فيما تم تسجيل 38 حالة تعافٍ في حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي، وأخرى بمحافظة الغزالة.

وكانت "صحة حائل" قد أعلنت عبر حسابها بـ"تويتر"، في 16 مايو 2020، عن رصد 585 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، في الأحياء التي خضعت للمسح الاستقصائي المكثف للأحياء السكنية التي تقطنها العمالة في "العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة".

ويُتوقع رصد حالات جديدة بين العمالة، بعد إعلان "الصحة" عن حالة لمقيم آسيوي قبل أسبوعين، وصل إلى المستشفى متأخراً، قبل إطلاق المسح الاستقصائي منذ عشرة أيام تقريباً.

ويعتبر ذلك التطور أمراً مطمئناً، في إطار جهود السيطرة على المصابين، وضمان عدم مخالطتهم لآخرين، فيما تتم مباشرة جميع المخالطين؛ لتحديد من تثبت إيجابية حالته.

حائل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل 33 إصابة بـ"كورونا" اليوم
سبق

شهدت منطقة حائل، اليوم، أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية التفشي، حيث أدت 33 إصابة جديدة إلى رفع العدد الإجمالي للإصابات بالمنطقة إلى 143 حالة، من بينها 102 حالة نشطة بحائل، وأخرى بمحافظة الغزالة، فيما تم تسجيل 38 حالة تعافٍ في حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي، وأخرى بمحافظة الغزالة.

وكانت "صحة حائل" قد أعلنت عبر حسابها بـ"تويتر"، في 16 مايو 2020، عن رصد 585 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، في الأحياء التي خضعت للمسح الاستقصائي المكثف للأحياء السكنية التي تقطنها العمالة في "العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة".

ويُتوقع رصد حالات جديدة بين العمالة، بعد إعلان "الصحة" عن حالة لمقيم آسيوي قبل أسبوعين، وصل إلى المستشفى متأخراً، قبل إطلاق المسح الاستقصائي منذ عشرة أيام تقريباً.

ويعتبر ذلك التطور أمراً مطمئناً، في إطار جهود السيطرة على المصابين، وضمان عدم مخالطتهم لآخرين، فيما تتم مباشرة جميع المخالطين؛ لتحديد من تثبت إيجابية حالته.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
04:23 PM

حائل تسجل 33 إصابة بـ"كورونا" اليوم

المعدل الأعلى لها منذ تفشي الفيروس

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خالد السليمي - حائل
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5,064

شهدت منطقة حائل، اليوم، أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية التفشي، حيث أدت 33 إصابة جديدة إلى رفع العدد الإجمالي للإصابات بالمنطقة إلى 143 حالة، من بينها 102 حالة نشطة بحائل، وأخرى بمحافظة الغزالة، فيما تم تسجيل 38 حالة تعافٍ في حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي، وأخرى بمحافظة الغزالة.

وكانت "صحة حائل" قد أعلنت عبر حسابها بـ"تويتر"، في 16 مايو 2020، عن رصد 585 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، في الأحياء التي خضعت للمسح الاستقصائي المكثف للأحياء السكنية التي تقطنها العمالة في "العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة".

ويُتوقع رصد حالات جديدة بين العمالة، بعد إعلان "الصحة" عن حالة لمقيم آسيوي قبل أسبوعين، وصل إلى المستشفى متأخراً، قبل إطلاق المسح الاستقصائي منذ عشرة أيام تقريباً.

ويعتبر ذلك التطور أمراً مطمئناً، في إطار جهود السيطرة على المصابين، وضمان عدم مخالطتهم لآخرين، فيما تتم مباشرة جميع المخالطين؛ لتحديد من تثبت إيجابية حالته.

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