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"موسونا" محترف "الطائي" يزيد أوجاع الحزم بهدف قاتل

اقتنص الطائي 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه أمام ضيفه الحزم بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم بمدينة الرس في إطار منافسات الجولة الـ 15 والأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .

وقاد محترف الطائي اللاعب ناوليدج موسونا فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي جمعت فريقه مع الحزم عصر اليوم، حينما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي للنقطة رقم 19 احتل من خلالها المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 11 في المركز الأخير من المسابقة .

الحزم الطائي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"موسونا" محترف "الطائي" يزيد أوجاع الحزم بهدف قاتل
سبق

اقتنص الطائي 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه أمام ضيفه الحزم بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم بمدينة الرس في إطار منافسات الجولة الـ 15 والأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .

وقاد محترف الطائي اللاعب ناوليدج موسونا فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي جمعت فريقه مع الحزم عصر اليوم، حينما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي للنقطة رقم 19 احتل من خلالها المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 11 في المركز الأخير من المسابقة .

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
06:03 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:27 AM

"موسونا" محترف "الطائي" يزيد أوجاع الحزم بهدف قاتل

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,160

اقتنص الطائي 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه أمام ضيفه الحزم بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم بمدينة الرس في إطار منافسات الجولة الـ 15 والأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .

وقاد محترف الطائي اللاعب ناوليدج موسونا فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي جمعت فريقه مع الحزم عصر اليوم، حينما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي للنقطة رقم 19 احتل من خلالها المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 11 في المركز الأخير من المسابقة .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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