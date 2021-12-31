"موسونا" محترف "الطائي" يزيد أوجاع الحزم بهدف قاتل

اقتنص الطائي 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه أمام ضيفه الحزم بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم بمدينة الرس في إطار منافسات الجولة الـ 15 والأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .

وقاد محترف الطائي اللاعب ناوليدج موسونا فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي جمعت فريقه مع الحزم عصر اليوم، حينما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي للنقطة رقم 19 احتل من خلالها المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 11 في المركز الأخير من المسابقة .