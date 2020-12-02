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إسبانيا تسجل 8257 إصابة جديدة بكورونا و442 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 1,656,444 والوفيات 45069 شخصًا

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 442 حالة وفاة و 8257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,656,444 إصابةً, فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45069 حالة وفاة.

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إسبانيا تسجل 8257 إصابة جديدة بكورونا و442 حالة وفاة
سبق

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 442 حالة وفاة و 8257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,656,444 إصابةً, فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45069 حالة وفاة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
12:26 AM

إسبانيا تسجل 8257 إصابة جديدة بكورونا و442 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 1,656,444 والوفيات 45069 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 442 حالة وفاة و 8257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتفصيلاً .. ذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,656,444 إصابةً, فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45069 حالة وفاة.

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